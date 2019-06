El Nàstic prescindeix de Santi Coch

Xavi Bartolo vol un cos tècnic més curt

Actualitzada 12/06/2019 a les 21:56

El Nàstic sorprenia aquest vespre amb un comunicat en el qual detallava tot el personal del primer equip que no continuarà al club la pròxima temporada.El que més sorprèn és Santi Coch, una persona que s’ha dedicat plenament al club del seu cor però que ara no té lloc, ja que Xavi Bartolo prefereix apostar per un cos tècnic més reduït, en el qual ell no hi entra.Bartolo vol un segon entrenador, un preparador físic i un entrenador de porters, i Coch no entra, segons el tècnic, en aquest perfil. Coch era un dels suports de l’entrenador i dels altres components de la banqueta.Tampoc continuarà Manolo Martínez, auxiliar del cos tècnic.Els futbolistes que acaben contracte, tot i que alguns seguiran, són Isaac Becerra, Thioune, Ike Uche, Miguel Palanca, Antonio Cotán i Abraham Minero.Els cedits també tornen als seus respectius equips. Són Iván López, Josema, Abdel Barrada, Jose Kanté, Pipa, Imanol García, Mikel Villanueva, Ramiro Guerra, Sebas Coris, Fabián Noguera i Luis Suárez.