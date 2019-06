Sancionen LaLiga amb 250.000 euros per espiar als seus usuaris a través del mòbil

Utilitzava el GPS dels aficionats per descobrir en quins bars s'emetien els partits sense pagar llicència

Actualitzada 11/06/2019 a les 18:32

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionat LaLiga amb una multa de 250.000 euros per espiar a almenys 50.000 usuaris a través dels seus telèfons mòbils. LaLiga hauria utilitzat els micròfons per fer escoltes.El fallo estableix que la patronal del futbol professional espanyol va infringir el principio de transparència a l'hora d'informar en la seva app sobre l'ús de la funcionalitat del micròfon en el moment de la seva aplicació.A més a més, utilitzaba el GPS dels mòbils per localitzar els bars on s'emitien els partits sense abonar la llicència i així iniciar accions penals. El micròfon els permetia confirmar que estaven mirant el partit als establiments.LaLiga ha anunciat que presentarà un recurs ja que «discrepa profundament de la interpretació de l'AEPD». A més, considera que l'ens «no ha fet l'esforç d'entendre com funciona la tecnologia: ni grava, ni emmagatzema, ni escolta les converses».La patronal afegeix que afegeix que «perquè la funcionalitat del micròfon estigui activa l'usuari ha d'atorgar expressa, proactivament i en dues ocasions el seu consentiment, per la qual cosa no es pot atribuir a LaLiga falta de transparència o informació sobre aquesta funcionalitat».