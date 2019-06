Més de 1.500 infants participen a les finals dels JEEC a Reus

Les disciplines de bàsquet, bàdminton, voleibol i patinatge artístic van finalitzar aquest diumenge

Actualitzada 11/06/2019 a les 11:09

Reus va acollir aquest cap de setmana algunes de les finals dels Jocs Escolars Esportius de Catalunya, concretament, les finals de bàsquet, bàdminton, voleibol i patinatge artístic. A més, la capital del Baix Camp ja va ser seu, el cap de setmana anterior, de dues finals més, les individuals de gimnàstica rítmica, des de juvenils fins a benjamins, tant femení com masculí; i de tenis taula, tan individual com en equips, on van competir des de la categoria juvenil fins a la benjamí.En total, entre aquest cap de setmana i l’anterior la capital del Baix Camp va acollir fins a 1.546 nens i nenes de diversos centres de Catalunya que van participar en les diferents finals que van tenir lloc a Reus. En concret, el bàsquet per equips va ser la disciplina que més participació va tenir amb un total de 421 infants, seguit pel patinatge artístic amb 366, la gimnàstica rítmica amb 194, l’aeròbic i l’aerodance amb 157, el voleibol amb 155, el tenis taula per equips amb 119, el tenis taula individual amb 90 i el bàdminton per equips amb 74 participants.Respecte a aquest cap de setmana, el Pavelló Olímpic va acollir els finals de bàsquet en categoria benjamí i aleví tant masculí com femení i els equips que van aconseguir ser els campions van ser: en benjamí el Bàsquet Sagrat Cor (femení) i l’AMPA El Carme (masculí; i en categoria aleví l’Arenal de Llevant (femení) i l’Escola Puigcerver (masculí). Les finals del bàsquet infantil, femení i masculí, es van disputar a les instal·lacions del CN Ploms i els Jesuïtes Sant Gervasi (femení) i l’Institut Front Marítim (masculí) van ser els campions.El Reus Deportiu va ser la seu de les finals de patinatge artístic per equips on el CP Alcanar va destacar per sobre de la resta guanyant tres de les vuit modalitats, els trios secundària, el quintet secundària i el quartet primària.Les finals de voleibol benjamí i aleví es van celebrar al Polilleuger Ciutat de Reus on el Sagrat Cor Esclaves de Barcelona van ser els guanyadors en la categoria aleví masculí i benjamí masculí i el CV Vilassar en aleví femení.Finalment, l’última final va ser la de bàdminton per equips que es va disputar al Polilleuger Alberich i Casas que va endur-se l’Escola Valldeflors en masculí i l’Institut Manuel Blancafort en mixta.