El Nàstic aposta per Xavi Ginard per a ocupar la porteria grana

El meta de 32 anys apunta a ser un dels dos porters de la pròxima temporada a les ordres de Xavi Bartolo

Actualitzada 11/06/2019 a les 09:33

Sergi Parés té clar qui vol que sigui el seu porter de cara a la temporada 2019-20 o, almenys, un dels dos metes de la pròxima campanya.El director esportiu del Gimnàstic de Tarragona ha contactat amb el porter de l’Olot, el qual veuria amb bons ulls fitxar pel club tarragoní ja que, d’aquesta manera, faria un gran salt de qualitat en la seva carrera i formaria part d’una entitat que té entre cella i cella l’ascens a Segona Divisió A com a meta única.Ginard es va formar a la pedrera del Barça i, quan va fer el pas a amateur, va fitxar pel Felantix de Tercera Divisió. Després d’una campanya en aquest equip, a la 2006-07 va marxar al Manacor i, tot seguit, va ser el salt al Binissalem, on va militar durant dues temporades. La seva carrera sempre va estar lligada a la Tercera Divisió fins que, la campanya 2009-10, va fitxar pel Sabadell, que militava a la Segona Divisió B. Nou pas enrere per jugar al Campos i, a la campanya següent, la 2011-12, va acceptar l’oferta de l’Atlético Baleares, on hi va romandre durant tres temporades.Les seves bones actuacions van cridar l’atenció d’equips de l’estranger i, durant dos anys, el meta va jugar a Grècia. Va ser a la màxima categoria grega, on va militar al Veria i a l’Aris, abans de tornar a l’Olot, la campanya 2016-17.El porter balear és un dels fitxatges que millor encaminats té el Gimnàstic, equip que està confeccionant-se pràcticament partint de zero i que ha de fitxar més d’una desena de jugadors per a afrontar la pròxima temporada.El Nàstic compta actualment amb dos porters a la seva plantilla, però no es preveu que cap dels dos continuïn a la plantilla grana la pròxima temporada. Isaac Becerra acaba contracte i tot i que al club li agradaria que continués, la seva elevada fitxa impediria un acord, ja que el Nàstic no la podria afrontar la pròxima temporada.Pel que fa a Bernabé Barragán, l’andalús compta amb un gran cartell després de la temporada que ha completat i el Nàstic està a l’expectativa pel que pugui passar. Per una xifra entre 400.000 i 500.000 euros, el meta sortiria per a poder continuar amb la seva progressió a Segona A. Aquesta xifra podria ser menor, ja que el mercat encara no s’ha obert. Els equips que estiguin interessats en contractar el meta esperaran el màxim possible per a poder aconseguir un bon acord.