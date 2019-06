David Comamala continuarà al Nàstic una temporada més

És el director esportiu de la Pobla i del juvenil A

David Comamala és a un pas de continuar al Gimnàstic de Tarragona. El que ha estat fins ara director esportiu del filial CF Pobla de Mafumet i del juvenil A té una oferta sobre la taula que, amb tota probabilitat, acabarà acceptant.Comamala ha estat el responsable de les plantilles del filial i del juvenil A, que juguen a Tercera Divisió i a Divisió d’Honor, respectivament. El CF Pobla de Mafumet ha completat una temporada més que discreta. Tot i comptar amb un dels majors pressupostos del grup cinquè de la Tercera Divisió, el filial del Nàstic no ha estat capaç de lluitar per la part alta de la taula classificatòria. De fet, ha finalitzat en una més que discreta catorzena posició, fet que ha motivat que el club hagi pres la decisió de no renovar a Alberto Gallego com a tècnic pobletà i que, segurament, aposti per Albert Company, entrenador del Reus B durant la temporada 2018-19.Comamala, entre d’altres, va ser el responsable de fitxatges com Viti o Salva Ferrer. Aquests dos futbolistes han gaudit de gran protagonisme en el primer equip del Nàstic, sobretot, des de l’arribada d’Enrique Martín a la banqueta grana.La inclusió d’aquests dos joves en les alineacions del primer equip van ajudar a completar onzes de garanties i van servir per a què dos futbolistes de gran futur es poguessin mostrar en una categoria tan complicada com ho és la Segona Divisió A.