L'administrador concursal podria presentar un ERO al CF Reus

El Fons de Garantia Salarial, FOGASA, es faria càrrec de la indemnització dels treballadors

Actualitzada 10/06/2019 a les 12:17

En cerca d’un inversor

Els dies passen, els terminis es van acabant i la situació del CF Reus no millora, sinó tot el contrari. Segons han indicat fonts del club a Diari Més, l’administrador concursal, David López, estaria preparant un ERO al CF Reus per intentar millorar la situació econòmica que travessa el club i que l’està portant cap a la seva desaparició.Aquest ERO afectaria a tots els actuals treballadors del conjunt roig-i-negre, tant els que estan de baixa com els pocs que encara resisteixen per les oficines del club, i la decisió vindria presa per tal d’intentar salvar la vida a una entitat que està pràcticament sentenciada. Segons apunten des del club, l’ERO es podria presentar dimecres i, tot i que la legislació no posa un termini per acomiadar els treballadors, aquest podria ser de tres mesos seguint els límits temporals de l’acomiadament col·lectiu.Cada treballador acomiadat tindrà dret a rebre una indemnització de 20 dies per any treballat, prorratejant per mesos els períodes inferiors a 1 any. Aquesta indemnització serà abonada pel Fons de Garantia Salarial, FOGASA, amb el límit màxim d’una anualitat, sense que el salari diari excedeixi el doble salari mínim interprofessional. Per tant, aquesta pot ser una notícia prou bona per als actuals treballadors del club del Baix Camp que veurien com després de gairebé un any sense cobrar, rebrien una petita indemnització.Perquè el CF Reus segueixi viu el que necessita és un nou inversor després que Clifton Onolfo, actual propietari del club reusenc, estigui a Miami sense cap mena d’intenció de posar un sol euro al club que va comprar a Joan Oliver.L’entitat roig-i-negre va emetre un comunicat el passat divendres en el qual reclamava ajuda per la situació econòmica que està vivint i criticava la passivitat del propietari, un Clifton Onolfo que fa temps que no trepitja l’Estadi Municipal de Reus.Un comunicat que no queda clar d’on va sortir, ja que alguns treballadors del CF Reus no entenen per què se’ls menciona en una història en la qual asseguren no tenir res a veure.De fet, el comunicat va acabar desapareixent d’aquesta xarxa social pocs minuts després de sortir a la llum i les claus d’accés haurien estat canviades.