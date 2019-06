El Nàstic Genuine participarà a la Copa Special 2019 a Itàlia

L’Aula Magna de la URV ha acollit la trobada abans de participar en la fase València de LaLiga Genuine

Actualitzada 10/06/2019 a les 21:43

La temporada 2018-19 del Nàstic Genuine està arribant a la recta final de les competicions, entre elles, la domèstica, LaLiga Genuine Santander, que aquest any celebra la segona edició. Avui s'han conegut els setze convocats que participaran a la Fase de València del 14 al 16 de juny. L’equip jugarà davant el Girona FC, el dissabte dia 15 a les onze del matí; davant el CA Osasuna, el mateix dia a dos quarts de set de la tarda; i tancarà la competició davant la Fundación Celta el diumenge 16 a les deu del matí.Els jugadors que representaran l’entitat grana han estat presentats individualment davant dels consellers del Gimnàstic de Tarragona, SAD, encapçalats pel president Josep Maria Andreu, així com entrenadors, familiars dels jugadors, aficionats a l’equip i també membres del Voluntariat Grana, que completaran la seva primera temporada amb una gran tasca realitzada.L’acte, que s'ha iniciat a dos quarts de sis de la tarda, ha servit per repassar alguns dels reconeixements i premis atorgats al Nàstic Genuine durant els últims mesos per part d’entitats, associacions i federacions. Entre els més recents, hi destaquen el Premi al Foment dels Valors, de l’Associació Catalana de Gestors Esportius Professionals; el Premi Solidari, de la Fundació Privada Catalana de Futbol, de la Federació Catalana de Futbol; el Premi Solidari ONCE i el Guardó de l’Esport atorgat per la Fundació Catalana per a l’Esport.El reconeixement «al millor equip de la història del Nàstic» i tot l’entorn que ho fa possible també van arribar de manera mediàtica, com el reportatge al programa El Hormiguero d’Antena 3, quan es va disputar la tercera fase de LaLiga Genuine Santander. I ara fa uns dies el programa España Directo de La 1 de TVE va estar al Nou Estadi amb el Voluntariat Grana. Sense oblidar la cobertura dels mitjans de comunicació a nivell local, autonòmic i estatal.Posteriorment, l’entrenador de l’equip, Rafel Magrinyà, ha estat l’encarregat d’anunciar la participación grana a la Copa Special 2019 que es celebrarà a Florència del 21 al 23 de juny i comptarà amb equips internacions de primer nivell com el PSG i l’Ajax.El president del Gimnàstic de Tarragona, Josep Maria Andreu, ha comunicat una de les notícies més esperades per tots els integrants del Genuine. Andreu els ha confirmat que l’equip continuarà participant a LaLiga Genuine Santander 2019-2020, esperant que el primer equip torni a LaLiga el més aviat possible i així seguir lluitant entre els millors sota les ordres de Rafel Magrinyà. El mateix president ha donat les gràcies per la seva dedicació a jugadors, cos tècnic, famílies i Voluntariat Grana; fent especial menció als patrocinadors: BASF, pel seu suport des de l’inici del projecte, com també a Obra Social La Caixa, Sorigué, Hummel, Grupo Nicolás, Nectina, Tradicionarius o Mediaframe. També a tots aquells col·laboradors que han invertit temps i diners per fer que aquest projecte sigui un autèntic referent.Per finalitzar l’acte, s'ha mostrat un vídeo molt especial on tots els jugadors van ser protagonistes. Gustavo Alonso, un dels encarregats de gravar i editar la peça audiovisual, l'ha presentat abans de reproduir davant de tots els assistents a l’Aula Magna de la URV. Durant la projecció, s'han pogut escoltar molts riures i també s’han dedicat nombrosos aplaudiments.