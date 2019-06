Punt i final (1-1)

El Nàstic clou la temporada amb un intranscendent empat contra un Lugo que es va avançar al marcador i que va ser molt inferior

Actualitzada 09/06/2019 a les 21:25

Abrahám al pal

Els gols

El Gimnàstic de Tarragona diu adéu a la temporada 2018-19 amb un empat contra el Lugo (1-1) que no serveix per a res, únicament per a acomiadar als futbolistes i a l’entrenador de la seva afició. Els gallecs es van avançar als 63 minuts de joc i, un minut després, Uche, que sempre apareix en els finals de temporada, va pujar la igualada.Enrique Martín va «regalar» als seus aficionats un 4-4-2 amb el qual s’ha mogut sempre millor un Nàstic que va dominar completament la primera meitat. Ara bé, no hi havia res en joc i els jugadors locals van moure’s amb tota tranquil·litat pel verd tarragoní.Isaac Becerra va recuperar la titularitat en el que era, més que possiblement, el seu darrer partit amb la samarreta grana. El meta, que acaba contracte, tindrà ofertes de Segona A i és poc probable que pugui adaptar-se a la situació que l’any vinent haurà d’afrontar el club.En aquesta defensa de quatre homes, Salva Ferrer va ser el lateral dret, mentre que Abrahám va arrencar per l’esquerra. Mohammed Djetei i Noguera van ser els escollits per jugar a l’eix. En el centre del camp, va debutar Sergio Montero, que va actuar juntament amb Cotán, Miguel Palanca i Javi Márquez. Tot qualitat, el que va permetre aquest domini local sobre el verd. A dalt, Ike Uche va estar acompanyat del ja habitual en aquest tram final de temporada Pol Prats, el jove de la Pobla que va tornar a deixar molt bones sensacions.El control tarragoní durant els primers 45 minuts va ser total. Centre del camp completament local i arribades per banda que sempre creaven perill a la porteria defensada pel tarragoní Alberto Varo, titular amb els gallecs i guanyant galons de cara a la temporada vinent, on, segurament, tindrà més protagonisme.Va trigar setze minuts el Nàstic a crear perill real. Va ser amb una tímida rematada que va marxar alta de Pol Prats a centrada d’Abrahám Minero des de la banda esquerra. Aquests dos futbolistes, juntament amb Salva Ferrer, molt actiu ofensivament, van ser els més incisius en atac.Als divuit minuts de joc, Cotán, que s’atrevia a tot, va disparar des de fora de l’àrea amb cama esquerra, encara que el seu tret va marxar lleugerament desviat. L’ocasió més clara dels grana fins llavors va produir-se quan l’electrònic assenyalava el minut 25. Va ser amb un remat d’Abrahám des de fora de l’àrea, aprofitant un refús. La pilota va tocar al pal dret de Varo i va marxar per la línia de fons.Uche també va tenir el gol a les seves botes. Va ser a quatre minuts del descans, quan va engaltar una esfèrica que li venia des de la dreta, però Alberto Varo, molt atent, va desviar el perill.La major activitat, pel que fa a gols, es va produir durant la segona meitat. Els dos equips, que sabien que podien donar més de si mateixos, van anar a per totes en el segon acte. Sobretot, un Lugo que no havia atacat gens durant els primers 45 minuts i que tenia ganes d’acomiadar la temporada de la forma més digna possible.Montero es va topar amb el travesser als 52 minuts de joc i, un minut després, Uche va posar a prova a Alberto Varo, però el meta, molt atent, va desviar el perill. En el mateix minut, Gerard Valentín va estar a punt d’inaugurar l’electrònic pels gallecs, però Becerra va desviar a córner el seu tret.Quan millor estava el Nàstic, va arribar el gol visitant. Gran gol de Cristian Herrera aprofitant una acció dins de l’àrea per a posar per davant a l’equip d’Eloy, que deixava pràcticament indiferent a un Nou Estadi que sabia que no hi havia res en joc. Res, tret de l’orgull, el que va demostrar l’equip segons després per a pujar una igualada que va fer justícia al que s’estava veient sobre la gespa. Bona acció per banda dreta de Montero, que la passava cap a un Uche que, sol, pujava l’empat.Poc més fins al final d’un enfrontament que no va tenir cap tipus d’història i que va servir perquè l’afició s’acomiadés d’uns jugadors que no han donat la talla i que han estat grans responsables del descens a Segona Divisió B.FITXA TÈCNICANàstic. Isaac Becerra, Salva Ferrer, Mohammed Djetei, Noguera, Abrahám Minero (Pol Valentín, 46’), Miguel Palanca, Cotán, Javi Márquez, Sergio Montero (Sun, 77’), Pol Prats (Cardona, 63’) i Ike Uche.Lugo. Alberto Varo, Gerard Valentín, Menosse, José carlos, Lebedenko, Fernando Seoane, Pita, Juan Muñiz (Campillo, 79’), Álex Rey (Sergio Gil, 54’), Cristian Herrera i Toni Martínez (Manu Barreiro, 61’).Gols. 0-1, Cristian Herrera (63’); 1-1, Uche (64’).Àrbitre. José Antonio López Toca (Càntabre). Va mostrar la targeta groga als locals Abrahám Minero, Mohammed Djetei i Sun; i als visitants Juan Muñiz, Lebedenko, Pita i Cristian Herrera.Incidències. El Nou Estadi va acollir a 2.526 espectadors.