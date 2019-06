El llibre d'Enrique Martín es diu 'El Nàstic y yo, historia de un proyecto variopinto'

L’entrenador del Nàstic marxa amb «pena»

L’entrenador del Gimnàstic de Tarragona, Enrique Martín, va marxar de Tarragona amb l’equip descendit a Segona Divisió B, però no amb la sensació d’haver fracassat. El tècnic grana va valorar el seu darrer partit de la següent manera: «Me’n vaig amb molta pena per no haver pogut treure endavant aquesta història, però amb la satisfacció que hem treballat al màxim, hem treballat bé. Des del gener fins aquí, meravellosament bé amb el grup, amb l’afició. No tinc cap dubte que el pròxim projecte sortirà endavant. És el que vull i desitjo».També va revelar, després d’aixecar molta intriga, el títol del llibre que, segons ell, va començar a escriure en la seva arribada a Tarragona: «El Nàstic y yo, historia de un proyecto variopinto». Ara bé, va deixar clar que «no us ensenyaré el llibre, és molt interessant i és meravellós. Hi ha moments de crisis, de llets, de glòria... Ha estat un llibre bonic».En ser preguntat per si tornaria a acceptar la proposta per fitxar pel Nàstic, va apuntar que «sí, sí. Tornaria una altra vegada. Ara conec de pe a pa al club, la gent que és al club, la que és al voltant del club... Ara puc opinar sobre tot el que vulgueu del Nàstic. Ara que conec coses, segurament moltes no les toleraria». Pel que fa a la temporada vinent, va dirigir-se als socis dient-los que «convido a l’afició que l’any vinent animi al Nàstic». Finalment, el navarrès va manifestar que «me’n vaig amb la satisfacció de la careta que posen tots els nois aquests que vénen de baix.