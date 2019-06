El Catllar assoleix l'ascens a Primera Catalana en un partit sofert

Els grocs han derrotat al Caldes gràcies al duel disputat a l’anada

Actualitzada 09/06/2019 a les 20:31

El Catllar ja és nou equip de Primera Catalana. Els grocs han assolit la fita després d’una gran eliminatòria contra el Caldes, especialment en el partit d’anada. La tornada de l’eliminatòria s'ha disputat aquest diumenge, a l’estadi del Catllar, que ha vist com les seves grades s’omplien a vessar d’aficionats que no volien perdre’s aquest ascens tan important per al club.El Catllar arribava al partit amb avantatge després del gran matx que van disputar a casa del Caldes, on van vèncer per 0-2. Amb tot, l’eliminatòria no ha estat gens fàcil, ja que en el duel celebrat, els visitants han aconseguit empatar l’eliminatòria. Ben aviat, al minut 22’ el Caldes ha fet el primer gol del partit, una diana que il·lusionava als visitants i que inquietava lleugerament als del Baix Gaià, que veien com encara seguien per davant en l’eliminatòria global.El gran sofriment ha arribat al minut 73’ de partit quan l’equip del Vallès Oriental ha anotat el segon gol i, per tant, el de l’empat de l’eliminatòria. En aquests moments, l’ascens del Catllar perillava molt, ja que un gol més dels visitants obligava als catllarencs a anotar-ne dos més, però, per sort, els del Baix Gaià han reaccionat aviat, escurçant distàncies amb un gol de Jordi Prades des del pun de penalt al minut 77’, màxim golejador del conjunt groc.El partit estava molt igualat i el Catllar no estava disposat a deixar passar l’oportunitat d’ascendir i menys davant la seva afició que havia omplert les grades de l’estadi. Al minut 89’ de partit ha arribat el colofó, una diana de Gerard Infanti, segon màxim anotador del conjunt del Baix Gaià, ha posat l’empat a 2 al marcador que sentenciava per complet l’eliminatòria. Un gol que ha fet embogir als jugadors, al tècnic i a l’afició local que ha esclatat d’eufòria i ha corregut ràpidament a abraçar als seus jugadors.Acte seguit, l’àrbitre del partit, ha assenyalat el final del partit i ha oficialitzat l’ascens a Primera Catalana, un ascens que han aconseguit després de perdre aquesta categoria fa tres temporades.Amb l’ascens del Catllar, la comarca de Tarragona tindrà, la temporada vinent, dos representants a Primera Catalana, els del Baix Gaià, després de finalitzar la lliga en segona posició i guanyar la fase d’ascens, i el Valls, campió de Segona.