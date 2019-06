Àlex Llaveria i Isabel Gómez es coronen en el Triatló de Cambrils

Llaveria s'ha proclamat vencedora també en el Super Sprint juntament amb Laia Conesa, qui també ha resultat segona en categoria olímpica

Sprint i super sprint

Els triatletes Àlex Llaveria i Isabel Gómez s'han proclamat, aquest diumenge, guanyadors del Triatló de Cambrils 2019, la segona prova del circuit Just Tri by freshwave® que s'ha disputat a les immediacions de les platges de la Llosa i de la Riera d’Alforja del municipi.Àlex Llaveria, del Club Flor de Triatló, no tan sols ha estat el més ràpid de la modalitat olímpica amb un temps de 2.03’33, sinó que també ha resultat vencedor del super sprint amb una marca de 37’23. En categoria olímpica femenina, la vencedora ha estat Isabel Gómez, del Cambrils Club Triatló, amb un temps de 2.14’02.Un altre nom propi del Triatló Cambrils és el de Laia Conesa, guanyadora del super sprint femení i segona classificada en categoria olímpica. Seguint Llaveria, el podi olímpic en categoria masculina l'han completat Emilio Tizón (2.04’18), guanyador de la recent Triatló de Tarragona, i Joan Mercadé, que ha aturat el cronòmetre pocs segons després de Tizón (2.04’21).Laia Conesa i Teresa Fullana han completat el podi olímpic femení darrere d’Isabel Gómez, amb uns temps de 02.15’52 i 02.16’36, respectivament.En la modalitat sprint el primer lloc del podi masculí l'ha ocupat Jonathan López del club Triatló Sallent, amb un temps de 1.02’08. Jeremias Diez (1.05’46) i Jorge Lacambra han estat segon i tercer, respectivament. La triatleta del AE Blancafort, Erika Soriano, ha aconseguit convertir-se en la vencedora de la modalitat sprint (1.13’59) seguida d’Aina Güell (1.14’10) del Club Cambrils Triatló, i d’Eva González (1.15’44).D’altra banda, Laia Conesa (Fast Triatlon) ha estat la millor en super sprint, fent un temps de 39’26 i sumant-lo a la segona plaça obtinguda minuts abans en la categoria olímpica. Beth Vilanova (45’27) i Anna Cocostegui (46’25) han completat el podi. En categoria masculina, el triomfador ha tornat a ser Àlex Llaveria (37’23) seguit de Raul Ibañez (38’48) i Carlos Bujalance (39’01).La Triatló de Cambrils ha comptat amb un total de tres modalitats diferents: olímpica (1500 metres natació, 40 quilòmetres ciclisme i 10 quilòmetres cursa a peu), sprint (750 metres nedant, 21,5 quilòmetres en bici i cinc quilòmetres a peu) i super sprint (350 metres en natació, 7,5 quilòmetres en bici i 2,5 quilòmetres més a peu.