Viti estarà entre quatre i sis setmanes de baixa per una lesió al genoll

El centrecampista va demanar el canvi als deu minuts del duel a Alcorcón i s’ha lesionat el lligament intern del genoll dret

Actualitzada 06/06/2019 a les 21:37

El centrecampista del Gimnàstic de Tarragona Viti estarà entre quatre i sis setmanes de baixa a causa d’una lesió de grau 1-2 en el lligament lateral intern del genoll dret. El futbolista va caure lesionat durant el duel que va disputar el Nàstic aquest passat dissabte a Alcorcón, que va finalitzar amb victòria grana (0-1) i les proves que se li han realitzat estimen que, com a mínim, haurà de romandre un mes recuperant-se.La lesió arriba en un mal moment, ja que el futbolista podria arribar una mica just a l’inici de la pretemporada, que s’espera que realitzi amb el Nàstic, sempre que el club grana no el traspassi a causa de l’impacte que ha causat el jugador amb el seu excel·lent rendiment des que va ascendir del filial CF Pobla de Mafumet.Les vacances de tots els jugadors del Nàstic començaran aquest divendres, després de la disputa del partit contra el Lugo al Nou Estadi que ha de servir per a tancar una temporada nefasta per als tarragonins. Ara bé, les vacances de Viti aniran encaminades, en comptes de gaudir i de relaxar-se, a completar una recuperació que l’ha d’ajudar a començar la pretemporada, segurament a partir de mitjans del mes de juliol, que l’ajudi a preparar-se bé per al que li ve.Si és amb el Nàstic, Viti serà una peça important. I és que ha demostrat qualitats com per a què el flamant tècnic grana, Xavi Bartolo, li doni l’oportunitat de ser un dels pilars en un centre del camp que, al llarg de l’estiu, veurà com va variant amb noves incorporacions en forma de fitxatges.Altres tres jugadors més del conjunt grana no actuaran amb el Nàstic aquest diumenge per lesió. Sebas Coris, tal com va explicar aquest mitjà, no tornaria a vestir-se de curt després de la seva intervenció a la columna lumbar. Tornarà a Girona, club que el té cedit al Nàstic i, els gironins, o bé se’l quedaran o el tornaran a cedir.Berat Sadik, amb un trencament fibril·lar al recte abdominal, tampoc arribarà a temps per jugar i el club també va donar a conèixer ahir que Luis Suárez causarà baixa pel duel, en el seu cas, per unes molèsties musculars que arrossega.