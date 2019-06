La tercera edició de l'Enfutbola't de la FCF superarà els 700 participants

La Fundació Catalana de Futbol aposta per un torneig que s’ha consolidat com un referent del futbol adaptat

Actualitzada 06/06/2019 a les 19:53

La Sala d’Actes de la Federació Catalana de Futbol, a Barcelona, va acollir ahir la presentació de la tercera edició de l’Enfutbola’t. Futbol per a tothom, la jornada lúdico-esportiva organitzada per la Fundació Catalana de Futbol que té com a protagonistes a jugadors i jugadores amb diversitat funcional, intel·lectual i sensorial. La jornada comptarà amb més de 700 esportistes procedents de 49 equips d’arreu del territori català que gaudiran del seu esport preferit el diumenge 16 de juny de 2019 a les instal·lacions del Municipal de Cornellà i al Pavelló Esportiu del Parc Esportiu Llobregat.Els objectius de l’organització d’aquest esdeveniment, que s’ha consagrat com un dels tornejos referents del futbol adaptat, són, d’una banda, mostrar a la societat que el futbol és un esport obert a tothom i, de l’altra, oferir un dia de diversió a tots aquests joves que estimen aquest esport, però que no disposen d’un espai on poder competir. Tot això serà possible gràcies a la tasca indispensable de 50 voluntaris i a la col·laboració desinteressada d’empreses, entitats i persones. La jornada, amb entrada gratuïta, arrencarà a les nou del matí i finalitzarà a les quatre de la tarda amb l’entrega de medalles i obsequis a tots els participants.A banda dels partits de Futbol 7, Futbol 5 i futbol sala, entre els actes previstos hi haurà una exhibició de Juanro, un freestyler xilè campió del món. El que converteix aquest fet en excepcional és que va néixer sense braços i ha exercitat les seves cames i peus com si fossin les seves pròpies mans. A més, hi haurà un torneig anomenat Noves Oportunitats que el disputaran joves que, a causa de la seva situació personal, estan en risc d’exclusió social. També es jugarà un triangular de futbol femení inclusiu.Després de la projecció del vídeo resum de la segona edició de la cita, el president de la Fundació Catalana de Futbol, Pere Guardiola, va assegurar que «és important que organitzem aquesta trobada perquè les persones amb diversitat funcional puguin gaudir del futbol i siguin feliços. Vull donar les gràcies a tots aquells que col·laboreu perquè aquest esdeveniment sigui un èxit i creixi any rere any».Per la seva banda, el representant territorial de la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física a Barcelona, Pere Vilà, va manifestar que «el col·lectiu de les persones amb diversitat funcional tenen dret a gaudir del seu esport preferit. Des d’aquí aprofito per agrair a la Fundació Privada Catalana de Futbol i a la Federació Catalana de Futbol per fer-ho possible. Projectes com aquest són molt valuosos per seguir avançant com a societat».Al seu torn, el vicepresident primer de l’FCF Josep Llaó va afirmar que «estic convençut que aquesta tercera edició tornarà a ser un èxit, de la mateixa manera que ha succeït en els dos anys anteriors. Un fet que demostra que l’Enfutbola’t. Futbol per a tothom creix any rere any és l’augment constant del nombre de participants. Enguany comptarem amb més de 700 jugadors i jugadores».Seguidament, el president de la UE Cornellà, Alejandro Talavera, va subratllar que «quan vam entrar a la junta directiva del club el 2012 teníem clar que s’havia de treballar per integrar a les persones amb diversitat funcional en el món del futbol. Hem de facilitar que tots aquells que vulguin practicar aquest esport puguin fer-ho».A continuació, el cap d’àrea de gestió d’Esports de l’Ajuntament de Cornellà, Salvador Valls, va asseverar que «per a nosaltres, albergar aquest esdeveniment suposa aportar el nostre gra de sorra en projectes tan interessats i necessaris com aquesta proposta. Considerem que és fonamental tractar a aquest col·lectiu com es mereix, atorgant-li els recursos que siguin necessaris perquè puguin gaudir de l’esport».L’acte va finalitzar amb el vídeo promocional d’aquesta edició i amb l’entrega d’una placa per part del president de la Fundació Catalana de Futbol, Pere Guardiola, a Carles Muñoz en agraïment a la seva dedicació, treball i esforç durant la seva etapa com a president de la Federació Catalana de Paralítics Cerebrals i per la seva col·laboració amb l’Enfutbola’t.