Enrique Martín: «Tenim la il·lusió d'acabar amb una victòria a casa»

El tècnic del Nàstic assegura que no té la sensació d'haver fracassat

Actualitzada 07/06/2019 a les 20:03

L'entrenador del Nàstic, Enrique Martín, ha ofert la roda de premsa prèvia al partit de diumenge que disputaran l'equip grana i el Lugo. El tècnic navarrès ha indicat que els jugadors han entrenat durant la setmana per preparar el partit «sent conscients de la nostra situació» i ha remarcat el comportament dels granes en un context que «no és senzill, però ho hem sabut portar bé». «Encarem aquest últim partit amb ganes de guanyar-lo i liquidar definitivament la temporada», ha dit.Ni Nàstic ni Lugo es juguen res en aquesta jornada 42 de LaLiga123, per aquest motiu Martín ha dit que «aquell instint, aquella necessitat no hi serà, però tothom quan juga vol guanyar», hi ha comparat les circumstàncies d'aquest matx amb les del partit contra l'Alcorcón. Tot i això el tècnic grana ha volgut remarcar que «Tenim la il·lusió d'acabar amb una victòria a casa».Preguntat per la seva etapa com a tècnic del club tarragoní ha assegurat que ha estat una etapa «molt, però que molt interessant». Martín ha assegurat que marxa amb «una mica de ràbia per no haver assolit l'objectiu» però ha remarcat que «també m'emporto moltes coses bones». «He d'estar agraït de com m'ha tractat la gent, l'afició, els mitjans, crec que hi ha hagut un respecte mutu» i ha puntualitzat que «l'experiència que m'enduc del Nàstic i de Tarragona és molt interessant» separant d'aquesta manera l'aspecte esportiu i volent acomiadar-se insistint que «he estat molt a gust a Tarragona».«Aquesta ha estat una experiència més dins la meva carrera esportiva i espero l'any vinent seguir entrenant», ha estat un dels titulars destacables de la roda de premsa.Preguntat pels jugadors del planter i el seu paper en aquest final de temporada, Enrique Martín ha estat clar: «Sergio Montero jugarà des de l'inici». «Pol Prats s'ha guanyat un lloc, el Nàstic té un jugador molt interessant per la temporada vinent, és una opinió molt particular», també ha volgut destacar a Salva i Víctor com a joves del planter «interessants» de cara al futur que ja han debutat a Segona Divisió A.«No tinc la sensació d'haver fracassat» ha dit Enrique Martín, reivindicant l'equip i destacant que amb els jugadors que es van incorporar a la disciplina grana aquest mercat d'hivern, els números del Nàstic no són tan negatius. Al mes de gener «teníem la pesada motxilla del descens», de fet ha asseverat que «estic content d'haver-me quedat i haver apostat per aquest grup de jugadors».«No me'n penedeixo d'haver vingut al Nàstic» ha finalitzat el tècnic, «és una experiència que no havia viscut i que et fa madurar».