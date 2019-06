El CF Reus, contra les cordes

Els treballadors emeten un comunicat on insten a les empreses a ajudar econòmicament al club per la seva situació «crítica»

Actualitzada 07/06/2019 a les 12:29

El CF Reus ha publicat al seu perfil de la xarxa social Twitter un comunicat signat pels treballadors en el qual demanen a les empreses que ajudin econòmicament el club. Els empleats afirmen que el club es troba en una situació «crítica» i insten a aquelles companyies que vulguin colaborar a revertir la situació a posar-se en contacte amb el Reus a través de les xarxes socials o del correu go.reus@outlook.com.En el comunicat, els signants expliquen que l'inversor que va comprar el club al mercat d'hivern -Clifton Onolfo- «només s'ha fet càrrec del 9,6% dels salaris dels jugadors i els empleats» i que porta «més de 90 dies sense aparèixer pel club».És per aquest motiu que els treballadors afectats han decidit fer «una crida d'emergència» a les empreses de la zona per tal que facin aportacions econòmiques i revertir la situació. També accepten aportacions de particulars.«Som un club de 110 anys d'història», recorden en el comunicat, en el qual lamenten la situació i afirmen que «el nostre desig és que el club pugui competir i no desaparegui», ja que els aficionats del Reus «no s'ho mereixen».Fonts del club han informat a Diari Més que Onolfo havia de pagar en primera instància uns 300.000 euros i no ho va fer argumentant que havia estat enganyat amb el deute inicial. També expliquen que el Reus hauria de trobar un inversor en un màxim de vint dies i no descarten, si el troben, començar a Tercera Divisió.Per últim, cal recordar que l'administrador concursal entregarà la propera setmana el deute total del club amb l'informe que ha preparat des que va arribar.