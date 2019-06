El misteri del comunicat del CF Reus

Els treballadors es desentenen completament d'un escrit que ha vist la llum aquest matí al perfil de Twitter oficial del CF Reus i que ha desaparegut als pocs minuts

Actualitzada 07/06/2019 a les 19:52

Els treballadors del CF Reus asseguren que no tenen res a veure amb el comunicat que ha aparegut publicat aquest matí al compte oficial de Twitter del club i que, segons resava, estava signat per treballadors de l'entitat de la capital del Baix Camp.La persona que l'hagi penjat a Twitter ho hauria fet sense el vistiplau dels treballadors del CF Reus, que no entenen per què se'ls menciona en una història en la que asseguren no tenir res a veure.En l'esmentat comunicat, que ha estat retirat i que ha desaparegut del mapa als pocs minuts de veure la llum, el club reclamava ajuda per la situació econòmica que està vivint i criticava la passivitat del propietari, un Clifton Onolfo que fa temps que no trepitja l'Estadi Municipal de Reus.No se sap quantes persones tenen accés al compte de Twitter del CF Reus, però algú que está en possessió de les claus les podria haver canviat arrel del comunicat emès aquest matí.