La 57a edició de la Volta a Tarragona reuneix més de 200 ciclistes

Enguany es recupera una de les etapes històriques de la cursa, la cronoescalada al Castell d’Escornalbou que podria decidir el campió

Actualitzada 06/06/2019 a les 10:21

Tres circuits en dos dies

La cursa per etapes més antiga d’Espanya, la Volta a Tarragona arriba enguany a la 57a edició i, a 18 dies de celebrar-se, han hagut de tancar les inscripcions que ja superaven els 200 ciclistes. En concret seran 210 persones les que recorreran diversos municipis del Tarragonès. El director de la prova, Joan Carles Ferran, explicava ahir que «60 ciclistes van quedar-se fora de la cursa».La Volta a Tarragona va començar a disputar-se l’any 1908 i és la cursa per etapes més antiga d’Espanya i la tercera més antiga del món, només per darrere del Tour de França i la Volta de Bèlgica. «L’edició d’enguany, la 57, vol retre homenatge a l’esforç i constància per mantenir viva aquesta volta, i agrair especialment la col·laboració de persones, entitats, clubs ciclistes, empreses i institucions que la fan possible», destacava a la presentació de la cursa el director de la Volta.«Enguany recuperem rutes històriques com la cronoescalada del Castell d’Escornalbou», compartia Ferran. Els organitzadors de la cursa també van posar de manifest que aquesta edició resultarà molt competitiva i si normalment hi havia 5 o 6 possibles guanyadors de la Volta, enguany la xifra puja fins als 15 o 20 candidats al podi. «L’escalada a Escornalbou pot decidir el campió de la Volta 2019, ja que és qüestió de dos o tres segons quedar primer», compartia Ferran, qui també va ressaltar que han canviat els quilòmetres finals de l’última etapa, que arriba a Reus, una distància que té «rampes molt fortes» i que «també pot ser un tram decisiu en la classificació final».La cursa tindrà lloc els dies 15 i 16 de juny, dos dies en els quals es disputaran tres etapes. El dia 15 a les 11 del matí arrencarà la Volta a Tarragona amb la sortida des de la Pobla de Mafumet, un recorregut de 81,4 quilòmetres que també finalitzarà en aquest municipi, concretament a l’avinguda Mina de Madró. La segona etapa és la que recupera la tradicional cronoescalada al Castell d’Escornalbou i començarà el mateix dia a les 16.30 h. Per temes de seguretat, s’ha decidit canviar de lloc la sortida que fins a l’any passat estava al centre de Riudecanyes i ara estarà a la circumval·lació on «hi ha una gran esplanada per aparcar els cotxes dels equips ciclistes», argumentava el director de la cursa. En total, aquesta segona etapa del dia 15 consta de 4,9 quilòmetres amb un desnivell global de 367 metres. De moment, el rècord de la cronoescalada el té Sergei Ivanov, completant-la en 11,54 minuts. Finalment, la tercera etapa que començarà i acabarà a Reus, tindrà lloc diumenge a les 10.30 h a la carretera TV-7211, davant de Pinsos Andreu, i arribarà l’avinguda Prat de la Riba, un recorregut de 90 quilòmetres.La Volta a Tarragona es disputa en les categories de Màster 30, 40 i 50 així com corredors de la categoria Elit per invitació. La cursa tindrà equips provinents de la comunitat valenciana, Aragó i Catalunya, destacant el club local Restaurant 8 amb la presència del guanyador de l’any 2017 Carles Juncosa.