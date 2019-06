El Nàstic-Lugo es podria avançar perquè ja no hi ha res en joc

El duel estava previst a les 20.30 hores, però podria jugar-se abans, sempre que LaLiga doni el vistiplau

05/06/2019 a les 12:53

El duel entre el Gimnàstic de Tarragona i el Lugo que ha de tancar el campionat nacional de Lliga de Segona Divisió A aquest diumenge podria avançar l'hora de la seva disputa.En principi, la Lliga de Futbol Professional (LaLiga) havia dictaminat que el duel s'havia de jugar a les 20.30 hores, però el fet que cap dels dos conjunts s'hi jugui absolutament res podria provocar que l'hora s'avancés, ja que seria millor per a l'espectador.Encara no hi ha confirmació oficial, ja que depèn de LaLiga el canvi d'hora, però tots dos clubs estan d'acord a avançar l'enfrontament.El Lugo va aconseguir la salvació a la categoria aquest dimarts, després de l'empat contra el Tenerife i la cruel derrota del Rayo Majadahonda a Oviedo (4-3) després d'anar guanyant 1-3 al Carlos Tartiere.Si el duel s'hagués jugat diumenge, possiblement els gallecs haguessin tingut temps de canviar els bitllets d'avió i el partit es podria haver jugat divendres o dissabte, amb què el campionat hauria finalitzat abans pels interessos del Nàstic.