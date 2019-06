El futur de Brugui amb el primer equip del Gimnàstic és a l'aire

El futbolista va anar de més a menys i va acabar caient de les alineacions i de les convocatòries amb Enrique Martín

Actualitzada 05/06/2019 a les 21:54

L’Extremadura

Roger Brugué, conegut futbolísticament com a Brugui, no té clar el seu futur al Gimnàstic de Tarragona. L’extrem, que no ha jugat gairebé mai en aquesta demarcació aquesta temporada amb el primer equip grana, té contracte en vigor amb l’entitat tarragonina però no està clar que acabi començant la temporada 2019-20 amb el club que presideix Josep Maria Andreu.Brugui, com d’altres futbolistes que componen la plantilla grana, començarà la pretemporada al juliol a les ordes del que serà el nou entrenador, Xavi Bartolo. No seran molts els que repetiran equip, ja que alguns dels jugadors actuals marxaran per acabar contracte, d’altres perquè finalitzen la seva cessió i, un tercer grup, perquè preferirà continuar la seva carrera en un altre club.Dels que han de seguir, en principi, s’hi troba el gironí, el qual ha format part de la primera plantilla aquesta campanya, tot i que la seva participació ha anat minvant. Ha demostrat que té aptituds per ajudar a l’equip, però l’última paraula la tindran Bartolo i el seu equip tècnic, que hauran de veure en acció a un jugador que encara està per esclatar i que era de la total confiança de l’anterior direcció esportiva grana, així com d’un Enrique Martín que va començar confiant en ell i que, després, va deixar d’utilitzar-lo.Un dels grans problemes que ha tingut Brugui aquesta temporada és que Enrique Martín ha utilitzat un 5-3-2 on ha cregut convenient que Brugui era lateral. Possiblement, el futbolista, per les seves qualitats, hauria encaixat millor a la punta d’atac, encara que el tècnic navarrès mai ho va creure convenient.L’Extremadura, conjunt que ha lluitat contra el Nàstic enguany a la Segona Divisió A, va interessar-se en els serveis del futbolista a mitjans de temporada. Rodri, entrenador que el va tenir al CF Pobla de Mafumet, el va intentar fitxar quan era el tècnic dels extremenys. Tot i això, el fitxatge mai es va realitzar i el futbolista es va quedar a Tarragona.Brugui, de 22 anys, ha participat enguany en catorze partits amb el primer equip del Nàstic, en els quals ha disputat un total de 647 minuts, acabant-ne tres. No ha marcat cap gol i ha vist una cartolina groga.