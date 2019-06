López Toca tornarà a dirigir el duel entre el Nàstic i el Lugo

El càntabre va arbitrar el duel Lugo-Nàstic, que va acabar 1-0

Actualitzada 05/06/2019 a les 19:38

José Antonio López Toca és l’àrbitre encarregat de dirigir el partit entre el Gimnàstic de Tarragona i el Lugo que es disputarà aquest diumenge, a partir de dos quarts de set de la tarda i al Nou Estadi.Aquesta designació resulta tota una casualitat, ja que el col·legiat càntabre va ser el mateix que va arbitrar el Lugo-Nàstic de la primera volta del Campionat de Lliga, que va finalitzar amb el resultat d’1-0 a favor del Lugo. A banda, López Toca també ha arbitrat un altre enfrontament en el qual hi ha estat present el Nàstic. Va ser la derrota dels grana al Reino de Navarra contra l’Osasuna (1-0) en la 28a jornada del campionat lliguer.López Toca, de 36 anys, afronta enguany la seva segona temporada a la categoria de plata del futbol espanyol. És un dels col·legiats que més cartolines grogues mostra, ja que compta amb una mitjana de 6,21 per duel disputat. Mentrestant, amb cinc vermelles en tota la campanya, n’ha ensenyat 0,26 per enfrontament.