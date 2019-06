Joan Oriol se suma als candidats al lateral esquerre del Nàstic

El futbolista del Lleida ja ha estat a l’òrbita grana en anteriors ocasions i agrada als nous responsables del primer equip

Actualitzada 04/06/2019 a les 21:23

Joan Oriol se suma a la llista de candidats per a ocupar el lateral esquerre del Gimnàstic de Tarragona de cara a la pròxima temporada. El jugador cambrilenc milita actualment al Lleida Esportiu, on va signar aquest passat estiu un contracte per dues temporades. Per tant, si el Nàstic tingués la intenció ferma de contractar-lo, hauria de fer-ho sempre prèvia negociació amb els lleidatans, que la 2019-20 competiran contra els tarragonins en el grup tercer de Segona Divisió B.El cambrilenc, de 32 anys, ha disputat enguany un total de 36 enfrontaments amb el quadre lleidatà i n’ha completat 35. En total, 3.164 minuts, en els quals ha estat capaç de marcar un gol. Uns números que feia anys que no aconseguia, ja que des de la seva primera campanya a Mallorca, la 2015-16, no ha tingut gaire sort.Oriol va formar-se al Cambrils CF i va fitxar, molt jove, pel CF Pobla de Mafumet. Al filial del Nàstic, tant ell com el seu germà, l’extrem Edu Oriol, van meravellar. El lateral va marxar la campanya 2007-08 cedit al Gavà de Segona Divisió B i, tot seguit, va fitxar pel Villarreal, per jugar amb el filial. El seu germà va signar un contracte amb el Barça i va disputar algunes temporades també amb el seu equip filial.La carrera de Joan Oriol ha anat a cavall entre Segona B, Segona A i Primera Divisió, amb què és un futbolista amb molt de futbol a les seves cames i suficient experiència com per a ajudar al Nàstic a tornar a la Segona Divisió A el més aviat possible.La temporada 2009-10 va pujar al primer equip del Villarreal, on hi va romandre quatre temporades, tres d’elles a la màxima categoria del futbol espanyol. La campanya 2013-14 va passar a l’Osasuna i també va jugar al Mallorca, durant dues campanyes, abans de fitxar pel Cornellà, el qual va canviar pel Lleida.El Nàstic està treballant en la renovació d’Abrahám Minero, jugador que interessa a la direcció esportiva i que podria ser un dels pilars pels quals passi el Nàstic 2019-20. A més, tal com va informar aquest mitjà, el Nàstic també està interessat en el fitxatge de Bonilla, lateral esquerre de 28 anys que actualment milita a l’Ibiza de Segona B.