Els millors atletes sub-20 i sub-23 competiran a l'Anella diumenge

Els campionats de Catalunya d’ambdues categories tindran lloc al barri tarragoní de Camp Clar

Actualitzada 04/06/2019 a les 21:43

L’estadi d’atletisme Natalia Rodríguez, ubicat a l’Anella Mediterrània de Camp Clar acollirà aquest diumenge, 9 de juny, el Campionat de Catalunya d’atletisme sub-20 i sub-23.El Campionat, que s’espera que aplegarà un total de 754 atletes inscrits, se celebrarà en sessions de matí i tarda de deu del matí a dues del migdia i de cinc a set de la tarda. En total, està previst que es diputin una setantena de finals de gran nivell, en les quals hi seran presents els millors esportistes del territori.La consellera d’Esports en funcions, Elisa Vedrina, va explicar, que «aquest estiu l’Anella Mediterrània serà la seu de, com a mínim, vuit competicions entre atletisme, natació i tennis taula». «Tenim unes instal·lacions de primer nivell, que criden l’atenció d’esportes, clubs i federacions d’arreu de Catalunya i de l’Estat i hem començat a fer feina en l’àmbit del turisme esportiu per, a banda de l’ús diari de la ciutadania i els esportistes locals, Tarragona entri al circuit per acollir diferents competicions», va continuar explicant la regidora del Partit Popular.Les proves es van presentar ahir oficialment a l’Anella i van comptar, a banda de Vedrina i amb la presència de representants de les dues entitats organitzadores de l’esdeveniment: Joan Bardina, president del Club Atletisme Tarragona, i Joan Villuendas, president de la Federació Catalana d’Atletisme.