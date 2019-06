LaLiga ha modificat molts horaris

Actualitzada 05/06/2019 a les 14:04

El Nàstic-Lugo, corresponent a l'última jornada del campionat de Lliga de Segona A, es disputarà el diumenge dia 9 de juny a les 18.30 hores. Com que no s'hi juguen res cap dels dos, LaLiga ha acceptat el canvi d'hora, avançant el duel dues hores.El Numancia-Las Palmas es jugarà el mateix diumenge a les 20 hores i el Tenerife-Zaragoza, a les 20.30 hores.Tots els equips que s'hi juguen alguna cosa per la part de dalt tenen jornada unificada dissabte a les 20.30 hores.