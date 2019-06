El Prat es jugarà l'ascens a Segona Divisió B contra el Tamaraceite

L’Atlético Baleares es creuarà amb el Melilla en el camí per ascendir a Segona A

Actualitzada 03/06/2019 a les 21:02

El Prat ja coneix el seu rival en la seva particular cursa cap a la Segona Divisió B. Els del Llobregat es trobaran amb el Tamaraceite en la segona ronda de la promoció d’ascens a la categoria de bronze del futbol espanyol, després del sorteig que va celebrar-se ahir a la seu de la Real Federación Española de Fútbol.Els catalans van desfer-se del Ceuta en la primera eliminatòria gràcies a una diana de Sergi Moreno, exjugador, entre d’altres, del CF Pobla de Mafumet, del Morell o de l’Ascó, el qual va posar l’1-1 en el marcador i li va donar la classificació als de Dólera, els quals volen passar una nova eliminatòria per deixar a dos partits l’ascens a la categoria de bronze del futbol espanyol. Si aconseguissin l’ascens, es trobarien, entre d’altres, amb el Gimnàstic de Tarragona, descendit fa setmanes i, possiblement, amb un CF Reus que encara no coneix a quina categoria jugarà la pròxima campanya després de la seva eliminació de Segona A pels constants impagaments i les denúncies de futbolistes. El Prat jugarà el primer partit a casa i, el segon, lluny del seu feu.Un altre conjunt que es podria creuar amb el Nàstic si ascendeix a Segona B és el Formentera. Els balears han quedat emparellats amb el Lealtad de Villaviciosa i també arrencaran l’eliminatòria a terreny propi. En la mateixa situació es troba el Poblense, que jugarà la segona eliminatòria per l’ascens contra el Sestao River i que arrencarà fent-ho al seu propi camp. Un tercer equip balear, com ho és el Mallorca B, ha quedat emparellat amb l’Utrera, però disputarà el primer dels dos duels fora del seu camp, amb què tindrà la tornada davant de la seva pròpia afició.Pel que fa a l’ascens a Segona Divisió A, l’Atlético Baleares, que ha competit aquesta temporada en el grup tercer de Segona B, mesurarà forces contra el Melilla. Ho farà primer fora i, després, a terres illenques. Cal recordar que els balears van caure eliminats en l’eliminatòria de campions contra el Racing de Santander. Després d’empatar sense gols al Sardinero, el Baleares va cedir una igualada a un gol a terreny propi i va caure eliminat pel valor doble dels gols marcats fora de casa en cas d’acabar l’eliminatòria igualada.La resta d’emparellaments per a l’ascens a Segona Divisió A són el Mirandés-Recreativo de Huelva, l’Hèrcules (també del grup català)-Logroñés i el Cartagena-Ponferradina.