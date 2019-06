El Nàstic cadet s'ho deixa tot al camp però cau eliminat a casa (2-3)

Els tarragonins disputaven contra l’Espanyol les semifinals de la Copa de Catalunya

Actualitzada 04/06/2019 a les 21:53

No va poder ser. L’espectacular temporada del cadet A del Gimnàstic de Tarragona no va poder estar acompanyada amb el pas a la final de la Copa de Catalunya, ja que els joves del planter grana van caure derrotats, aquesta tarda, contra l’Espanyol, per un ajustadíssim 2-3 en el duel disputat a territori tarragoní.La primera meitat va ser completament del Nàstic, amb un control del joc clar i amb ocasions suficients com per a marxar al descans amb un resultat còmode. Tot i això, els dos conjunts van marxar al túnel de vestidors amb un empat a un gol. Dani García va aconseguir avançar als tarragonins en el primer acte i, quan el segon gol semblava molt proper, els tarragonins van desaprofitar una jugada clara de gol i els de Cornellà van empatar el duel. Va ser amb un golàs per l’escaire en el qual el meta local no va poder fer-hi absolutament res.En el segon acte, tots dos conjunts van realitzar molts canvis, però sense perdre les ganes de competir i d’intentar treure el partit endavant. Quan faltaven sis minuts per a la conclusió de l’enfrontament, un centre lateral acompanyat de diverses errades va desembocar en l’1-2, que va deixar gelat a un Nàstic que sabia que se li posava molt coll amunt l’eliminatòria.Tot seguit, un gol que va entrar per sobre del porter grana, va suposar l’1-3 que deixava gairebé sense opcions al Nàstic. El gol de Girol a punt de finalitzar el partit va servir perquè el marcador reflectís una igualtat que, en realitat, va ser màxima durant tot l’enfrontament. Una part per a cadascun, amb el Nàstic dominant en el primer acte i els de Cornellà a la segona.