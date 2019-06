El Mallorca s'interessa en Luis Suárez per a la temporada vinent

El davanter colombià, propietat del Watford anglès, ha militat al Nàstic aquesta campanya en qualitat de cedit

Actualitzada 03/06/2019 a les 21:57

La tercera cessió

Els futbolistes que abandonaran aquest estiu la disciplina del Gimnàstic de Tarragona han començat a moure’s per a intentar trobar una destinació que els ajudi a continuar amb les seves carreres esportives.Un d’ells és Luis Suárez, un dels jugadors més destacats aquesta temporada a Tarragona, tot i la nefasta campanya que ha realitzat l’equip entrenat per Enrique Martín. Suárez ha estat el davanter amb més minuts de tots els que han jugat aquesta temporada a la disciplina tarragonina i ha aixecat l’interès de diversos equips, entre ells el Mallorca, actualment immers en la lluita per l’ascens a Primera Divisió, pendent del que succeeixi en les darreres dues jornades.L’equip de Vicente Moreno comptaria amb Luis Suárez tant si es queda a Segona Divisió A com si aconsegueix l’ascens a la màxima categoria del futbol espanyol. El futbolista de Santa Marta pertany al Watford anglès i, si arribés a Mallorca, segurament ho faria també en qualitat de préstec, encara que el potencial econòmic del Mallorca podria convidar a pensar en un traspàs. Aquest cas es produiria sempre que els balears es plantessin a Primera Divisió.Luis Suárez, de 21 anys, ha disputat un total de 35 enfrontaments de Lliga aquesta temporada, sortint com a titular en 26 d’ells i marcant set gols. En total, ha sumat 2.197 minuts, que haurien estat molts més si Suárez no hagués estat substituït en 25 d’aquests partits. No és habitual veure al colombià començant un partit i finalitzant-lo.La carrera de Suárez està fent els passos adequats per a arribar a triomfar en el món del futbol. Fa dues temporades, Suárez va actuar com a cedit al filial del Granada, a Segona Divisió B. Allí, va anotar cinc gols en els 35 duels que va disputar. La campanya passada, amb el Valladolid B va jugar 34 duels i va marcar onze gols, millorant molt els registres de la temporada anterior, tot i que és lògic tenint en compte que va disputar aproximadament el doble de minuts.Suárez és un dels molts jugadors cedits que abandonaran el Nàstic a la finalització de la temporada. Pràcticament tots o tots els que han jugat a Tarragona a mode de préstec tornaran als seus clubs d’origen o bé per quedar-s’hi o per tornar a marxar cedits.