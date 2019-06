La nova samarreta del Barcelona canvia les ratlles per quadres

Afirma que s'inspira a les illes de l'Eixample de la capital catalana

Actualitzada 03/06/2019 a les 19:44

L'FC Barcelona llança aquest dimarts al mercat la seva nova samarreta per a la temporada 2019-20, amb la novetat d'un patró a quadres que substitueix a les tradicionals ratlles verticals de la samarreta blaugrana, un disseny que «s'inspira en les característiques illes de l'Eixample barceloní», segons va anunciar el club.El Barcelona celebrarà els 120 anys del seu naixement el mes vinent de novembre, i aquest equipament, concebuda dins de la campanya 'El talent no té una sola forma', pretén rendir tribut, segons va revelar la institució, a la «innovació i la creativitat que comparteixen l'entitat i la seva ciutat».La nova samarreta estarà a la venda a nivell mundial aquest dimarts. No obstant això, la de l'equip femení de futbol del Barcelona, que per primera vegada en la història també serà comercialitzada amb el seu propi patrocinador, no estarà disponible fins a la primera setmana del mes de juliol.