La Bicicletada Popular dona el tret de sortida a la Festa Major de la Pobla

Aquest proper dissabte es disputarà el triangular d’estiu de futbol de veterans, que reunirà a la Pobla, el Nàstic i l’Espanyol

Actualitzada 03/06/2019 a les 21:05

Futbol de qualitat

Els pobletans van matinar aquest diumenge per gaudir d’una agradable passejada en bici per l’entorn del municipi, gràcies a la setzena Bicicletada Popular de La Pobla de Mafumet. Els participants van reunir-se ben d’hora per recollir el seu dorsal i bossa d’avituallament per recuperar forces. A més, l’Ajuntament també va obsequiar els participants amb una samarreta commemorativa, que la gran majoria dels ciclistes va lluir durant el recorregut de la Bicicletada. Aquesta va transitar per diferents indrets de l’entorn urbà i rural de La Pobla, en un circuit que va estar acompanyat i assistit en tot moment pels voluntaris de Protecció Civil del municipi.A més, i seguint la tradició de la cita ciclista pobletana, la Bicicletada Popular va tornar a comptar amb un circuit especialment pensat i adaptat per als més petits que, d’aquesta manera, també van poder participar d’aquesta activitat lúdica i festiva que, com sempre, va arribar al seu final amb el gran sorteig de productes vinculats a l’ús de la bicicleta: des de guants i cascs fins a una bicicleta van ser els premis que, mitjançant el seu dorsal, van endur-se a casa.Ja a la tarda, l’atenció dels actes previs de la Festa Major van traslladar-se al Casal Cultural, on La Corriola Teatre va oferir una divertida i molt animada representació de la seva darrera producció, A les fosques, una comèdia dirigida per Marc Cardó i que compta amb intèrprets locals com David Antón, Tania Martínez, Edgar Bustamante, Sandra Morales, Magda Trillas, Lorena Martínez, Josep Maria Gasol i Félix Pérez.A banda del propi interès per l’obra, el públic assistent va poder col·laborar amb la campanya solidària Cap nen sense bigoti, que organitza el Banc d’aliments i que té com a objectiu recaptar llet per garantir-ne el consum entre els infants.De cara als propers dies, la programació d’actes previs de la Festa Major d’estiu de La Pobla tornarà el proper divendres a la tarda, amb una doble proposta: d’una banda, a la Biblioteca, amb una nova sessió de L’hora del conte, en aquest cas amb Que ve el llop, interpretat i explicat per Joan Boher i, per altra banda, al Pavelló, amb l’exhibició de les activitats extraescolars que organitzarà l’AMPA de l’Escola Mare de Déu del Lledó.L’endemà dissabte, l’activitat festiva començarà al migdia, amb el tradicional dinar d’homenatge a la vellesa. La trobada inclourà un homenatge a aquells matrimonis que enguany celebren les seves noces d’or, en un acte que tindrà lloc al Pavelló i que estarà amenitzat musicalment per l’Orquestra Banda Sonora.A les sis de la tarda, el protagonisme es traslladarà a l’Estadi Municipal de la Pobla de Mafumet, on els veterans del CF Pobla de Mafumet, del Nàstic i de l’Espanyol disputaran el Triangular d’Estiu. Alguns dels millors futbolistes que han vestit les samarretes d’aquests tres equips saltaran al terreny de joc pobletà per oferir al públic assistent detalls de la qualitat amb què anys enrere van meravellar els aficionats pobletans, nastiquers i espanyolistes.D’altra banda i també a les sis de la tarda tindrà lloc, al Casal Cultural, el Festival de dansa Bea López, organitzat per l’Associació Familiar Més 30 i que servirà per completar una jornada d’allò més interessant. Així mateix, el cap de setmana es veurà arrodonit diumenge al matí al Pavelló, on hi tindrà lloc la Trobada ocellaire.