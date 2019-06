Bernabé Barragán sent cants de sirena d'equips que el volen de Segona A

La notable temporada que ha realitzat el meta andalús ha motivat que alguns conjunts s’hagin interessat en ell

Actualitzada 02/06/2019 a les 19:47

Compten amb ell

Bernabé Barragán té contracte en vigor amb el Gimnàstic de Tarragona. El club tarragoní compta amb ell al cent per cent, però en el món del futbol, tot pot passar.El meta andalús ha realitzat una gran temporada, la qual ha aixecat l’interès de diversos clubs de la categoria de plata del futbol espanyol. Segons ha pogut saber aquest diari, alguns equips de Segona B estan seguint l’evolució del meta i estarien valorant la possibilitat de pagar la seva clàusula de rescissió o, en el seu defecte, negociar amb el club grana per a intentar arribar a un acord.El porter sempre ha demostrat la seva predisposició a quedar-se a Tarragona, encara que és molt diferent formar part d’una plantilla de Segona Divisió B que d’una de Segona A. Fer un pas enrere per després realitzar-ne dos endavant pot ser una postura a la qual es pot agafar el meta, encara que ningú li assegura que quedant-se a Tarragona tornarà a la lliga professional en un any.Bernabé ha quallat enguany la seva millor temporada. Mai havia tingut continuïtat com a porter amateur, però en la 2018-19, entre José Antonio Gordillo, tècnic que va començar la temporada, i Enrique Martín, actual entrenador del Nàstic, han descobert a un porter que té molt a dir en el futbol professional.Bernabé té 26 anys i aquesta temporada ha disputat un total de 22 enfrontaments amb la samarreta del Nàstic. En tots ells, ha disputat tots els minuts. Quan no ha jugat, ha estat per decisió tècnica, ja que Isaac Becerra també ha quallat bones actuacions i s’ha merescut els minuts que li han donat.El meta andalús va jugar tan sols dos partits la passada campanya, estant a l’ombra d’Stole Dimitrievski, ara al Rayo Vallecano, al qual va marxar cedit amb una opció de compra que els madrilenys van fer efectiva a causa de la gran temporada que va realitzar.Bernabé va començar la seva carrera amateur al Betis, concretament al filial andalús. Hi va romandre durant dues temporades, la 2011-12 i la 2012-13, abans de fitxar pel filial de l’Atlético de Madrid on, en la segona campanya, va actuar en setze enfrontaments. Va passar al primer equip, on no va poder tenir protagonisme a les ordres de Simeone. A l’estiu del 2017, va fitxar pel Nàstic per a continuar amb la seva progressió.Bernabé Barragán és una de les pedres angulars del Nàstic 2019-20. El club compta amb ell, però també s’hauran de buscar altres opcions si no segueix, ja que, en principi, Isaac Becerra tampoc hauria de continuar. No perquè el club no vulgui que sigui així, sinó perquè la seva fitxa actual impossibilita que el projecte sigui viable a Segona Divisió B.L’estiu serà molt llarg i, la porteria, serà una de les línies que es reforçaran al Nàstic. Totes les posicions comptaran amb noves incorporacions, però el club grana és ben conscient que haurà de filar molt prim en una demarcació que és tan important que pot decantar el futur cap a un retorn a la Segona Divisió A o a un fracàs en forma de continuïtat a Segona B.