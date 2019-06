Enrique Martín dona tres dies i mig de festa als seus jugadors

L'equip no tornarà a entrenar fins dimecres a la tarda

Actualitzada 02/06/2019 a les 18:43

La plantilla del primer equip del Gimnàstic de Tarragona no tornarà a entrenar fins aquest dimecres a la tarda, concretament a les set.El Nàstic va guanyar 0-1 a Alcorcón aquest dissabte en el penúltim partit del campionat de Lliga de Segona Divisió A i va tornar en autobús a casa, arribant a terres tarragonines als volts de les cinc de la matinada.Després de l'esforç realitzat i comptant amb què fins el diumenge no hi torna a haver partit (a casa, contra el Lugo, a dos quarts de nou de la nit), el tècnic ha pres la determinació que els jugadors descansin fins la tarda de dimecres.