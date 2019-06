Mor el futbolista José Antonio Reyes en accident de trànsit

Va jugar, entre d'altres, al Sevilla, al Real Madrid, a l'Atlético de Madrid o a l'Espanyol i enguany va militar a l'Extremadura, rival del Nàstic

Actualitzada 01/06/2019 a les 13:33

No podríamos ofrecer una noticia peor. Ha fallecido en accidente de tráfico nuestro querido canterano José Antonio Reyes. Descanse en paz. pic.twitter.com/RC26QJ6zOz — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 1 de juny de 2019

El Extremadura UD con el alma encogida y el corazón roto comunica el fallecimiento de su jugador Jose Antonio Reyes en un accidente de tráfico. Rogamos a todos una oración por su alma.



DEP — EXTREMADURA UD (@EXT_UD) 1 de juny de 2019

José Antonio Reyes, un dels millors futbolistes espanyols dels darrers temps, ha mort aquest dissabte en accident de trànsit.Als seus 35 anys, el jugador va ser conegut, entre d'altres, pel seu pas per grans clubs com el Sevilla, el Real Madrid, l'Atlético de Madrid, l'Espanyol o l'Arsenal anglès.Enguany, va militar a l'Extremadura, rival del Nàstic a Segona A, i la passada campanya va jugar amb la samarreta del Córdoba. De fet, el seu ingrés en el terreny de joc va ser determinant, ja que una falta botada per ell va finalitzar amb gol dels andalusos.Tot el món del futbol ha mostrat la seva consternació per la notícia.