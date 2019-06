Massa tard per fer-se forts (0-1)

El Nàstic demostra una gran solidesa a Alcorcón i esprem al màxim el gol de Javi Márquez a la primera meitat

Actualitzada 01/06/2019 a les 21:01

Pol Prats i Palanca

Després del 4-3 a Còrdova i de l’empat a 3 contra l’Elche a casa, el Nàstic va tornar a transformar-se i va guanyar 0-1, per la mínima, en un partit molt seriós i en el qual els tarragonins van mostrar-se superiors a l’Alcorcón. Si al llarg de la campanya els grana haguessin disputat més duels com el d’Alcorcón, segurament no haurien descendit un mes i mig abans de finalitzar la competició.Javi Márquez va ser l’autor de la diana dels tarragonins, a l’inici de l’enfrontament i amb un tret des de fora de l’àrea, amb l’ajuda d’un porter que no va estar gaire encertat.El 5-3-2 ha estat el sistema més habitual d’Enrique Martín des de la seva arribada i, en el seu defecte, el navarrès ha apostat per un 4-4-2. A Alcorcón, l’entrenador del Nàstic ha optat per un 4-2-3-1 molt habitual en la majoria d’equips de la categoria però pràcticament inexistent a l’esquadra tarragonina aquest curs.Tornava a l’eix Mohammed Djetei, per formar parella amb Noguera, igual que un Abrahám que ocupava l’esquerra per un Iván López que passava a la dreta ocupant, així, el lloc del sancionat Pol Valentín. En el centre del camp, amb lmanol lesionat a darrera hora, Javi Márquez acompanyava en el doble pivot a Viti. La dreta per al jove Pol Prats, l’esquerra per a Palanca, la mitja punta per a Cotán i, a dalt, Luis Suárez.Si el que volia fer Javi Márquez és sumar punts per a la seva continuïtat, ho va aconseguir. Va ser l’ànima de l’equip en el centre del camp juntament amb Viti fins al minut 11, quan el futbolista del filial es va retirar per lesió, i després amb Cotán i per darrere de Thioune.Va tornar a funcionar el centre del camp del Nàstic i, a més, Márquez es va convertir en protagonista màxim en marcar pels tarragonins als vuit minuts de joc. Xut des de fora de l’àrea, el suficientment sec i enverinat com perquè Raul Lizoain no l’aturés i, poc encertat, la desviés cap a dins.El màxim perill del Nàstic eren les bandes, amb un Palanca que, des de l’esquerra, sempre intentava la mateixa: retallar i centrar a l’àrea o, en el seu defecte, xutar. No variava la jugada, però gairebé sempre li sortia. Per la dreta, Pol Prats continuava sumant números per a estar al primer equip la pròxima campanya.Després del gol, Bernabé va tornar a lluir-se de grana. Doble aturada a Sangalli i Nono a sengles canonades en el 14’ que reconciliaven al futbolista amb l’afició i amb ell mateix. Ara bé, gairebé tot el perill va ser grana.En el 16’, Noguera, sol, va rematar un córner arribant pel segon pal, però l’esfèrica va marxar desviada. Cinc minuts després, la posava Pol Prats des de la dreta i rematava Suárez, a les mans del porter. En el 36’, míssil de Cotán a córner i, en el 41’, remat, de cap, de Pol Prats a centrada de Palanca.Ara bé, entremig, va tenir l’empat l’Alcorcón amb un pal d’Elgezábal que va acabar amb Abrahám desviant el perill. Els jugadors de l’Alcorcón van marxar al vestidor entre els xiulets d’una afició que no entén com un equip que s’havia passat molt de temps com a líder durant la primera volta perdia a casa contra el cuer.A punt va estar de pujar l’empat Fran Sandaza als set minuts de la represa. Incomprensiblement, va enviar als núvols una esfèrica quan tan sols tenia al seu davant a Bernabé Barragán.Tot i l’ensurt, va mantenir el control del joc el Nàstic en el segon acte i ben aviat va esgotar els canvis Enrique Martín. Home per home, va donar entrada a Pipa en l’extrem esquerre per Pol Prats i també va donar minuts a Salva Ferrer en el lateral dret, donant descans a Iván López. A mitja hora del final, no quedaven substitucions.El poc futbol que es va viure a la segona meitat va ser el reflex de dos equips que han arribat sense forces i gairebé enfonsats al final de la temporada. El Nàstic, pel seu descens de categoria i l’Alcorcón perquè va somiar amb alguna cosa més que amb la mitja part de la taula.Una errada greu de Luis Suárez en la darrera acció del partit va ser el més remarcable en el segon acte pels tarragonins. Cabalcada de Thioune per la banda dreta, la posa l’africà i Suárez, completament sol, fa misto i se li escapa l’esfèrica.Raul Lizoain, Felipe, Elgezabal, David Fernández, Cedenilla (Relu, 46’), David Mayoral, Sangalli, Boateng, Borja Galán (Losada, 74’), Nono i Fran Sandaza (Jonathan Pereira, 64’).Bernabé Barragán, Iván López (Salva Ferrer, 60’), Mohammed Djetei, Noguera, Abrahám, Viti (Thioune, 11’), Javi Márquez, Pol Prats (Pipa, 60’), Cotán, Miguel Palanca i Luis Suárez.0-1, Javi Márquez (8’).David Pérez Pallas (gallec). Va mostrar la targeta groga al local Sangalli; i al visitant Javi Márquez.Santo Domingo va acollir a 1.894 espectadors. Abans de començar el partit, es va guardar un minut de silenci en memòria d’Antonio Reyes.