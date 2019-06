La festa #JoanPetitReus aconsegueix recaptar 30.658 euros

Unes 1.500 persones han gaudit d’una jornada d’hoquei, jocs, dansa i solidaritat al Reus Deportiu

L festa-torneig Joan Petit Nens amb Càncer ha reunit 400 famílies a Reus i ha acoseguit aplegar 30.658 euros.Ha predominat la solidaritat que s’ha aconseguit una recaptació espectacular.Tot això ha estat possible gràcies als més de 400 voluntaris que ho han fet possible i a les més de 50 entitats i empreses que, solidàriament, han aportat el seu granet d’arena per tal que aquest esdeveniment recaptés el màxim de diners i fos el més divertit possible.La festa torneig Joan Petit és un esdeveniment que se celebra anualment a una ciutat diferent i on la canalla de les escoles d’hoquei de tot Catalunya juguen el seu primer partit d’hoquei.Tota la recaptació del torneig es dedica íntegrament a la recerca contra el càncer infantil.