Enrique Martín: «Estàvem a 35 graus i no era fàcil tenint en compte que els dos equips no s'hi jugaven res»

L'entrenador del Nàstic avisa que contra el Lugo hauran de fer un «partit seriós»

Actualitzada 01/06/2019 a les 21:23

«Els jugadors han treballat bé, avui hem treballat bé i ens emportem un premi que ens satisfà, perquè no deixa de ser un partit de Segona Divisió», va detallar Enrique Martín després de la victòria dels seus a Alcorcón (0-1)Martín va assegurar que es queda amb «tot el positiu perquè era un partit difícil. Estàvem a 35 graus i no és fàcil tenint en compte que cap dels dos equips s’hi jugava res. Els jugadors han fet un esforç brutal».El fet que no jugués Sergio Montero, futbolista del filial, l'ha justificat dient que «tot s’ha complicat des del principi. Hi ha hagut una lesió i després ha demanat el canvi Iván. Veurem què passa la setmana que ve» i, sobre el darrer duel de la temporada, el de diumenge vinent a casa contra el Lugo, va assegurar que «segur que tindran opció els nois joves, però hem de plantejar un equip seriós».