El penúltim tràmit

El Nàstic mesura forces contra l'Alcorcón (19 hores) en el que serà el debut de Sergio Montero amb l'equip grana

Actualitzada 01/06/2019 a les 11:47

El 4-4-2

El Gimnàstic de Tarragona protagonitzarà aquesta tarda (19 hores) el seu darrer partit lluny del Nou Estadi a Segona A, després del seu descens consumat a Segona B ja fa setmanes.Els tarragonins jugaran al camp de l'Alcorcón en un duel sense absolutament res en joc, ja que els madrilenys ja fa temps van deixar de jugar per les posicions d'ascens i que viuen a terra de ningú.El gran al·licient del duel d'aquesta tarda serà poder veure en acció un nou cadell, un futbolista del filial dels que més promet i que la pròxima campanya podria formar part del primer equip.Es tracta del mitja punta Sergio Montero, qui torna a entrar a la convocatòria i, fins i tot, podria ser titular a Santo Domingo.Així, Enrique Martín podria optar per Bernabé Barragán a la porteria en un duel en el qual apunta que tornarà al 4-4-2.En defensa, Iván López actuarà en el lateral dret i Abrahám, que torna després de sanció, ho faria a l'esquerra. Noguera i Djetei serien els escollits en defensa, amb el permís d'un Salva Ferrer que té tantes opcions com ells.En el centre del camp, va caure a darrera hora de la llista Imanol García, amb molèsties, amb què Viti i Thioune seran els escollits. A la banda dreta, Pipa tornarà a cobrar protagonisme i, a l'esquerra, Sergio Montero tindria el seu lloc per, a dalt, deixar la punta per a Uche i a Pol Prats.La inclusió de Miguel Palanca tampoc està descartada, fet que avançaria la posició de Sergio Montero.