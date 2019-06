Cinc novetats a l'onze del Nàstic

Entren Javi Márquez, Cotán, Abrahám, Djetei i Luis Suárez

Actualitzada 01/06/2019 a les 18:13

Enrique Martín ha decidit introduir cinc canvis a l'onze del Nàstic de Tarragona respecte al que va empatar el passat cap de setmana contra l'Elche al Nou Estadi.Tot sembla indicar que el tècnic tornarà al 4-4-2 i les novetats són Javi Márquez, Cotán, Abrahám, Djetei i Luis Suárez.En defensa, repeteixen Iván López en el lateral dret i Noguera a l'eix. S'hi afegeixen els esmentats Djetei i Abrahám.Javi Márquez entrarà pel centre, amb Viti, i podria ser que Cotán jugués a una banda o bé com a segon punta. Tot depèn de la posició de Pol Prats. Si el jove jugués en el seu lloc, que és l'extrem, a l'altre cantó hi jugaria Palanca i, a dalt, Luis Suárez i el propi Cotán. Si Pol actués en punta, Cotán ho faria per banda.Sergio Montero haurà d'esperar la seva oportunitat des de la banqueta, tot i que probablement debutarà amb la samarreta del Nàstic.