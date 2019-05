El Nàstic vol una reunió amb Kanté per saber les intencions del jugador

El club grana estaria encantat amb el fitxatge del davanter, ara amb la selecció i que ha de tornar al seu club d'orígen

Actualitzada 31/05/2019 a les 09:46

Una de les grans apostes que està disposat a realitzar el Gimnàstic de Tarragona és la del fitxatge de José Kanté. El davanter va arribar aquest passat mercat d’hivern procedent del Legia Varsovia i no ha pogut ajudar als tarragonins a assolir la meta de la permanència. Tot i això, les seves actuacions han estat prou positives com perquè el club grana hagi decidit fer un esforç per a la seva contractació, sempre que ell es vulgui quedar a Tarragona.El jugador està actualment concentrat amb Guinea, la seva selecció, i el moment de negociar no és l’adequat. Tan bon punt finalitzi la seva estada amb el seu combinat, el director esportiu del Nàstic de la pròxima temporada, Sergi Parés, vol tenir una trobada amb el mateix Kanté per conèixer de prop les seves intencions i per saber si hi ha alguna possibilitat que el club grana pugui comptar amb ell en el nou projecte de Segona Divisió B.Les negociacions seran complicades, ja que Kanté, abans de tot, hauria de desvincular-se del Legia de Varsovia, club que compta amb els seus drets. Després, el Nàstic hauria d’oferir-li un contracte suficientment sucós com perquè el jugador decidís no continuar jugant en lligues professionals. Una fórmula seria la de proposar-li una vinculació de llarga durada, de tres o quatre temporades, amb què el futbolista potser s’ho pensaria abans de comprometre’s amb un altre equip o de seguir a Varsòvia.Kanté ha agradat molt a l’afició del Nàstic, la qual sap que els jugadors que continuaran a la 2019-20 respecte als que van començar la temporada que finalitzarà en deu dies seran molt diferents. No hi ha motius per a continuar amb una gran part de la base que ha baixat a l’equip de categoria i que no ha aconseguit un objectiu que s’havia assolit les tres darreres campanyes, després del retorn a Segona A. Si Sergi Parés no és capaç de convèncer al punta, el Nàstic té moltes altres opcions obertes i també de garanties.