L’antic coordinador de les categories femenines del CBT assegura que el club es troba en un procés de «regeneració»

Actualitzada 30/05/2019 a les 21:01

–Com a jugador vaig estar al club des d’infantil fins a júnior, per tornar uns anys després com a entrenador de la mà del Laureà Català, que em va engrescar per ser el seu segon en un equip júnior. A partir d’aquí he entrenat en totes les categories del CBT durant 15 temporades i vaig desenvolupar les tasques de coordinador de la branca femenina 6 temporades. Ara mateix fa dues temporades que no entreno a cap equip.–Crec que ara mateix estem en un procés de regeneració. Ens hem de reinventar i començar a treballar des de les categories més petites alhora que en les categories de cistella gran hem de continuar sent els més competitius possible per donar sortida als jugadors als nostres sèniors.–Segons el meu punt de vista, potenciar encara més l’Escola, incidint en la qualitat de treball i jugadors/es dels minis i continuar aquesta feina en categoria pre i infantil, per així tenir una bona base de la piràmide.–Els entrenadors que hi ha al club, tant els més joves com els més veterans, fiquen molta feina i dedicació, la majoria són uns «malalts» del bàsquet, i això és un molt bon punt de partida. Fa anys que estem limitats amb les hores de pista, així que amb més volum d’aquestes es podria treballar més i millor.–Després de deixar enrere uns anys complicats, hem de tornar a recuperar la identitat i lideratge en els equips femenins de la província. Tant l’Héctor Marín com a coordinador com els que la temporada que ve estarem al club en la línia femenina, intentarem començar a ficar les bases perquè tan aviat com es pugui puguem tornar a ser el màxim competitius que sigui possible.–Complir 40 anys com a club vol dir que s’han fet moltes coses bé per poder arribar fins aquí, tot i fer també coses malament òbviament. S’ha mirat endavant i la potent base d’equips que ha tingut sempre el CBT i els equips sèniors, han fet del club un referent a la província i a Catalunya.–En tinc molts al cap, i no sabria quin escollir-ne. Probablement el millor de tot seria el dia a dia al club, anar a entrenar, totes les jugadores que he pogut entrenar, i les amistats que m’emporto en tots aquests anys.–Un club viu on es pugui treballar i gaudir amb el bàsquet.