Enrique Martín: «Tenim l'última oportunitat de deixar un bon sabor de boca fora de casa»

El tècnic assegura que ens les dues últimes jornades seguirà apostant pels jugadors del planter

Actualitzada 31/05/2019 a les 15:02

El tècnic del Nàstic, Enrique Martín, ha comparegut aquest divendres per valorar l'enfrontament dels granes contra l'AD Alcorcón, que es disputarà dissabte a les 19 hores a l’estadi Santo Domingo. El navarrès ha assegurat que «tothom és conscient que els finals de lliga són complicats, però hem de treballar al màxim».«Volem fer un partit seriós al camp de l'Alcorcón per guanyar» ha explicat el tècnic grana que ha remarcat que tot i que els equips ja no és juguen res «hem de ser professionals».El navarrès sap que és «l'última oportunitat de deixar un bon sabor de boca fora de casa» per això cal guanyar. «Els partits fora de casa han estat el nostre handicup, perquè aquí hem estat dignes», ha comentat Martín. Tot això «ens ha portat a la situació a la que estem», ha confessat.De cara al partit de dissabte, l'entrenador del Nàstic assegura que «si pogués posaria cinc o sis jugadors del planter en el partit, però el reglament no ho permet». Per aquest motiu, entre els dos partits que queden intentarà donar oportunitats a la resta de jugadors del planter.Finalment, Martín ha valorat l'arribada aquesta setmana del nou jugador Joel Lasso que assegura que «és un jugador llest, que juga bé d'espatlles i que té detalls bons», per la qual cosa espera que debuti la setmana que ve.