Joel Lasso ascendeix al primer equip del Nàstic

El davanter signa per dues temporades

Actualitzada 30/05/2019 a les 18:35

Joel Lasso (La Llacuna, Barcelona, 28 de juny de 1998) formarà part de la disciplina del Nàstic en la categoria de bronze després d’ampliar la vinculació amb l’entitat tarragonina fins a juny de 2021.Després de la seva arriba a La Pobla, el gener de 2018, el ràpid atacant farà el salt al primer equip per al nou curs esportiu 2019-2020. Amb uns bons registres al filial, on ha sumat 12 gols en la temporada al grup V de Tercera Divisió, Joel Lasso podrà mostrar el seu futbol i les seves condicions físiques a la Segona Divisió B.El futbolista de l’Anoia pot ocupar diferents posicions de l’atac; en les demarcacions de mitjapunta, extrem o segon davanter mostra el seu desequilibri en els metres finals i també l’habilitat per llegir les jugades ràpides a l’interior de l’àrea. Amb un gran atreviment i qualitat, Lasso també s’associa amb els companys fàcilment.