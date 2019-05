El Nàstic va demanar la retirada dels panells de cases d'apostes fa un any

El club també va denunciar a Federbet després de sentir-se perjudicat per les insinuacions de l’empresa

La postura del club

El comunicat

Al Gimnàstic de Tarragona no li ha vingut de nou tot el que s’està parlant sobre les apostes il·legals. Ja va quedar esquitxat durant un Constancia-Nàstic de Segona Divisió B, després del qual mai s’ha demostrat res il·legal o fraudulent per part del club grana i, la passada temporada, també van relacionar-los amb irregularitats durant l’Almería-Nàstic i en el Huesca-Nàstic, que ha tornat a sortir aquesta setmana a la llum.La postura del club continua sent la de col·laborar per demostrar que no ha comès cap delicte i per a poder enxampar els culpables, si és que n’hi acaba havent. A més, cal recordar que l’entitat tarragonina va denunciar la passada temporada a Federbet (una agrupació d’operadors d’apostes contra el frau en l’esport) i que va demanar la retirada en tots els panells d’apostes. No ha aconseguit aquesta mesura, tret d’una casa d’apostes. Ja coneixien en el club que seria complicada la retirada i el resultat ha estat el cas omís d’empreses que no volen deixar de passar l’oportunitat d’ingressar bones sumes de diners pel partit que juga cada setmana el Nàstic, ja que hagués implicat als tarragonins i als clubs rivals que s’haguessin enfrontat a ells.Josep Maria Andreu, president del Consell d’Administració del Nàstic, va realitzar una compareixença pública en la qual va explicar la postura del club al respecte de les insinuacions que s’estaven realitzant des de Federbet i que, segons el seu parer, estaven «tacant» la imatge del club i, en conseqüència, la dels seus socis. Andreu va titllar la situació de «surrealista». Va recordar també Andreu que «som el quart club de Segona Divisió A amb el millor índex de transparència. Ens reunim amb els jugadors, amb els tècnics i els empleats per a informar-los que no poden apostar». Tothom, per tant, sap que no pot entrar a una casa d’apostes i gastar-se ni un cèntim en cap tipus d’aposta.En aquest sentit, Andreu ja va lamentar que no era la primera vegada que el Nàstic sortia perjudicat en un cas d’aquest tipus, ja que «el nostre club s’ha vist perjudicat per segona vegada per Federbet, qui ja fa cinc anys va implicar al Nàstic en el partit que va disputar al camp del Constancia. Vam demanar una reunió amb Federbet, vam reunir-nos amb ells i ells mateixos van reconèixer que nosaltres no teníem res a veure, que podria haver estat cosa d’un jugador». Igual que llavors, ara el Nàstic també defensa la innocència del club, encara que ningú de l’entitat, ni tan sols Andreu, com cap president de cap club, pot jurar i encertar-la que cap futbolista, membre del cos tècnic o empleat de la seva entitat aposta, ja que és impossible controlar el que fa tothom. Es pot apostar des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. Per tant, resulta una situació incontrolable.El Nàstic va emetre aquest dimarts un comunicat en el qual va deixar clar que continua «vetllant per la integritat i el joc net i segueix sumant esforços amb LaLiga a través del seu model de protecció d’integritat». Va recordar també la denúncia interposada a Federbet, la qual «continua oberta seguint el seu curs legal».Un dels problemes que té aquest «curs legal» és que, quan hi hagi algun veredicte sobre aquest litigi, possiblement alguns dels futbolistes que van estar implicats en el partit del Constancia, el de l’Almeria o el del Huesca possiblement ja estaran retirats i l’honor que es continuarà tacant fins llavors és el d’un club que ha assegurat, per activa i per passiva, que és completament innocent.