Carlos Albarrán, opció per reforçar el lateral dret del Nàstic 2019-20

El futbolista del Badalona arribaria lliure i ho faria per competir amb Pol Valentín, que ha esclatat com a futbolista grana

Actualitzada 30/05/2019 a les 11:20

Carlos Albarrán és a l’agenda del Gimnàstic de Tarragona. El lateral dret del Badalona arribaria lliure i ha completat una gran temporada i ha aixecat l’interès de diversos clubs de Segona Divisió B, entre ells el tarragoní. És una de les opcions que està estudiant el director esportiu anunciat però no presentat, Sergi Parés, el qual té molts fronts oberts en totes les demarcacions, ja que la gran majoria de la plantilla del Nàstic canviarà la pròxima temporada.El futbolista barceloní, de 25 anys, ha finalitzat recentment la seva segona temporada al club badaloní. En aquesta, ha disputat 30 enfrontaments, 29 d’ells com a titular, acumulant un total de 2.633 minuts. Una lesió el va apartar dels terrenys de joc durant el mes de març, motiu pel qual els seus números no són els de la temporada anterior. En la campanya 2017-18, Albarrán va disputar 34 minuts, 32 com a titular i els minuts jugats van ser un total de 2.782 minuts. Llavors va anotar quatre gols, pels tres de la temporada acabada de finalitzar.A Segona B, Carlos Albarrán també ha passat per equips com l’Espanyol B, el Sant Andreu o el Llagostera, tot i que la seva consolidació en el futbol amateur no va arribar fins que va incorporar-se a la disciplina del Badalona.Els badalonins han realitzat una notable temporada, finalitzant en setena posició en el grup tercer de Segona Divisió B. L’equip ha acabat sumant 56 punts, cinc menys que un Cornellà que ha aconseguit acabar en posicions de promoció d’ascens a Segona Divisió A, la qual està disputant en l’actualitat.El club ha estat el cinquè menys golejat, per darrere de tres dels quatre equips que juguen la promoció (Atlético Baleares, Hércules i Cornellà) i de l’Olot, que ha finalitzat en desena posició. 32 dianes són les que ha rebut en els 38 partits disputats gràcies, en part, a les bones actuacions d’un Albarrán que podria fer un salt de qualitat en la seva carrera i fitxar per un equip que no té una altra meta que no sigui la d’ascendir a Segona Divisió A de forma immediata.En cas d’acabar venint, Albarrán hauria de competir per un lloc a l’onze inicial amb Pol Valentín, qui està realitzant un excel·lent final de temporada. El jove futbolista grana ha entrat en els plans d’Enrique Martín quan el tècnic ha deixat de dipositar la seva confiança en Pipa, que tornarà a l’Espanyol després de la cessió. Valentín s’ha fet amb un lloc completant grans actuacions, sobretot a nivell ofensiu i ha deixat clar que vol ser important en el Nàstic de Tarragona 2019-20. El club grana, sigui Albarrán o finalment un altre futbolista, haurà de contractar un lateral dret per a doblar una demarcació que, aquesta temporada, fins i tot, ha comptat amb quatre futbolistes: Sebas Coris, Iván López, Pipa i Pol Valentín. Els dos primers s’han passat gran part de la temporada lesionats.