Adri Arjona continuarà a prova al Toronto FC de la Major League Soccer

El futbolista va marxar per intentar convèncer als tècnics després de finalitzar el curs amb el Reus B

Actualitzada 30/05/2019 a les 12:40

Adri Arjona continuarà a Toronto, almenys durant algunes setmanes més. El mitja punta va marxar a provar sort amb l’equip de la Major League Soccer la passada setmana i ahir havia d’obtenir una resposta sobre si el club decidia posar-li sobre la taula un contracte. No ha obtingut ni un «sí» ni un «no», sinó un «segueix així».El futbolista, que va realitzar una gran temporada amb el Reus B de Beto, continuarà a prova amb el Toronto durant algunes setmanes més. Això és una bona senyal, perquè significa que ha agradat i, tot i que no hagi fitxat de forma definitiva, el club americà vol comprovar la seva progressió i se’n vol assegurar abans de fer un pas de forma definitiva.Arjona va ser un dels futbolistes més destacats del filial del Reus durant la temporada 2018-19 i ha decidit provar sort al territori americà després dels tractes que té amb el Toronto FC el propietari del CF Reus, Clifton Onolfo, que va enviar un comunicat des de Canadà Units per a explicar l’acord entre les dues entitats i la incorporació d’Arjona. De moment, el mitja punta és l’únic jugador que hi ha anat.