La banda esquerra ve d'Eivissa

El Nàstic contacta amb Ferran Giner per sondejar una hipotètica tornada i també amb el lateral Javi Bonilla

Actualitzada 29/05/2019 a les 08:20

El Gimnàstic de Tarragona continua endavant amb la planificació de la plantilla. De moment, tan sols ha anunciat que Pol Ballesteros torna de la seva cessió i formarà part de la primera plantilla, però hi haurà molts més moviments en forma d’arribades. Aquest mitjà ha informat de l’interès grana pels davanters del Lleida Pedro i Juanto i Diari Més també està en condicions d’afirmar que dos futbolistes de l’Ibiza són a l’òrbita grana.Un d’ells és un vell conegut de l’afició tarragonina, com ho és Ferran Giner, polivalent extrem esquerre que va viure la darrera època daurada del Nàstic com a jugador grana. Va estar present en l’ascens a Segona A i va evolucionar fins al punt que també va actuar com a lateral en algunes ocasions. L’altre jugador que interessa a l’entitat que presideix Josep Maria Andreu és Javier Bonilla, lateral esquerre de 28 anys que també ha finalitzat la temporada al conjunt eivissenc.Giner té 30 anys i és un futbolista que ja coneix bé l’afició del Nàstic. És un jugador molt ràpid, capaç de trencar línies i arribar a línia de fons amb opcions de centrada o de xut. Va fitxar pel Nàstic l’estiu del 2013 procedent de l’Olímpic de Xàtiva i va romandre amb l’entitat grana dues temporades a Segona B abans d’ascendir de categoria. En total, van ser quatre anys a Tarragona, en els quals va disputar un total de 79 partits de Lliga, en els quals va anotar tres gols, tots ells a Segona B.L’estiu del 2017 va fitxar pel Mallorca de Vicente Moreno, on va romandre una temporada i mitja. Una greu lesió de genoll va impedir que Ferran Giner pogués triomfar a terres balears i, en aquest mercat d’hivern, va marxar a l’Ibiza del grup quart de Segona Divisió B. Allí, ha jugat catorze partits, tan sols sis d’ells com a titular, acumulant 662 minuts.Si acabés arribant, Giner seria vàlid tant per jugar d’extrem com per a fer-ho de lateral. De fet, al Nou Estadi seria una solució molt vàlida la de col·locar al valencià a la defensa per comptar amb un carril llarg i ofensiu.L’altre jugador de l’Ibiza que interessa és Javi Bonilla. El futbolista de 28 anys finalitza contracte amb els eivissencs. Es tracta d’un lateral que té una gran projecció ofensiva i que s’adaptaria perfectament al que busca el Nàstic: jugadors amb experiència que siguin capaços d’assumir responsabilitats i de tenir il·lusió per a iniciar un projecte que en una temporada hauria de deixar a l’equip a Segona Divisió A.Bonilla va iniciar la seva carrera esportiva al Numancia. Hi va romandre cinc temporades, entre les quals tan sols va jugar 35 partits. No va tenir continuïtat i va marxar al Leioa on, en la temporada 2015-16, va jugar 33 partits. En el següent curs va jugar amb el Pontevedra, també a Segona B, i va disputar 36 enfrontaments. Va ser la seva millor temporada, ja que va anotar set dianes, fet que va cridar l’atenció d’un Mallorca que el va contractar i, la passada campanya, va jugar 35 enfrontaments a les ordres de Vicente Moreno. Els illencs no van comptar amb ell i, a mitjans de l’actual campanya, va fitxar per l’Ibiza, amb el qual ha jugat quinze partits, catorze d’ells com a titular.