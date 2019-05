La nova Fundació del CF Reus Deportiu dibuixa les seves línies mestres

Els jugadors pagaran una quota de 425 euros fins a la categoria cadet i 200 euros en la juvenil en un projecte que liderarà Xavi Castro

Actualitzada 28/05/2019 a les 21:21

La Fundació del CF Reus Deportiu comença a prendre forma. Els màxims responsables d’aquesta iniciativa que permetrà que el club de la capital del Baix Camp pugui tirar endavant en les seves categories base van presentar aquesta tarda el projecte que tenen en ment en un acte que va tenir lloc a l’Auditori Gaudí de Fira Reus.Els problemes que ha tingut el primer equip del Reus a nivell econòmic, que han acabat desembocant amb l’eliminació de l’equip de la Segona Divisió A i la consegüent sanció per a tres temporades sense poder tornar a la categoria de plata del futbol espanyol feien perillar el futur dels joves, però amb la creació de la Fundació s’acabaran solucionant.Xavi Castro serà el director general de la Fundació i, abans de començar l’explicació de les línies mestres del projecte, va voler «agrair als màxims artífexs que això es pugui fer. Si el grup d’entrenadors del futbol base hagués decidit no seguir, la Fundació no existiria». Quan ell va arribar al club, aquest «era un trencaclosques», ja que alguns conjunts jugaven en camps d’altres entitats i jugaven sota el nom del Santes Creus o d’altres. Ara, Castro té la intenció d’unir tot el futbol base del club reusenc i, per això, «volem que els nostres jugadors puguin jugar a les instal·lacions de l’Estadi Municipal de Reus».Castro va elogiar la feina realitzada per tots els tècnics que han format part de la família del Reus durant la temporada recentment finalitzada, ja que «haver gestionat com ho han fet amb nou mesos sense cobrar és per a treure’s el barret». Va explicar que el pressupost de la Fundació serà d’uns «200.000 euros» i també va explicar quines seran les quotes que hauran de pagar els joves. Fins a la categoria cadet, el preu serà de 425 euros. La idea inicial era que paguessin 500 euros, però el fet que el futbol base passi a ser una fundació implica que hi haurà ajudes i que es pugui fer una rebaixa pels pares. Els juvenils pagaran 200 euros. Castro no va voler aventurar-se a dir quants juvenils tindrà la fundació, però va deixar ben clar que «segur que hi haurà dos juvenils. Un d’ells estarà a Preferent i l’altre ja veurem si juga a Divisió d’Honor o a Preferent». El juvenil A, actualment a Divisió d’Honor, perilla igual que ho fa el primer equip, ja que no depèn de la Federació Catalana de Futbol, sinó que és competència de l’Espanyola.Xavi Castro també va parlar sobre el futbol femení. «Sergi Serra futbol femení. Una persona totalment qualificada i preparada. va dir, tot afegint que «la idea és potenciar el futbol femení i poder fer una escola de nenes». Va confirmar Castro que «tota la responsabilitat esportiva de la Fundació recaurà sobre Marc Carrasco» i, sobre l’equip genuine, que està en perill després de la no presència del primer equip en lligues professionals, va dir que «si finalment la Lliga decideix que no pot competir el Genuine, haurem de buscar un pla B o un pla C».