El davanter del Lleida Juanto entra a l'òrbita del Nàstic per al pròxim curs

Ha anotat catorze dianes i seria el perfecte complement per al seu actual company Pedro Martín en la davantera grana

Actualitzada 28/05/2019 a les 09:09

El Gimnàstic de Tarragona continua avançant en la planificació de la plantilla de la pròxima temporada i una de les prioritats que té és la de comptar amb la millor davantera de la categoria. El club grana s’ha fixat en dos davanters per a assolir aquesta fita. El primer, segons va avançar la setmana passada el Diari Més, és el punta del Lleida Esportiu Pedro Rodríguez, màxim realitzador del grup tercer de la categoria de bronze del futbol espanyol la temporada recentment finalitzada, la 2017-18, amb setze dianes.Aquest diari també està en condicions d’afirmar que la parella de ball de Pedro és una de les prioritats de la direcció esportiva grana. Juanto, que va acabar el curs anotant catorze gols, també compta amb una proposta del Nàstic, encara que sembla que l’acord no és proper a tancar-se.Juanto té 27 anys, la millor edat per al rendiment d’un futbolista segons els experts en la matèria, i actua en la punta d’atac, gairebé sempre acompanyat d’un davanter de referència. Al Lleida Esportiu va ser Pedro i al Nàstic podria ser el mateix, encara que no està descartat que tan sols acabi fitxant un dels dos futbolistes o cap d’ells.El mes de maig està acabant i la temporada encara no ha finalitzat. Ni la Segona Divisió A ni les promocions d’ascens a Segona B i a Segona A, amb què tot pot succeir a nivell d’incorporacions.El Nàstic no té previst anunciar cap tipus d’incorporació fins a mitjans-finals del mes de juny, ja que els millors futbolistes, aquells que tothom vol fitxar i que ajuden a completar una plantilla de somni a a Segona Divisió A, encara estan en competició. Alguns d’ells militen a la Segona A i, d’altres, estan disputant promocions per a poder pujar-hi amb els que encara són els seus equips.La Parella Pedro-Juanto li ha assegurat un total de trenta gols al Lleida en una temporada en la qual els de la Terra Ferma no han aconseguit la seva classificació per a disputar la promoció d’ascens a Segona Divisió A, encara que han realitzat una bona campanya.El problema amb Juanto és el mateix que amb molts jugadors de Segona Divisió B que els ve a buscar un equip top de la categoria. Les exigències econòmiques no són les mateixes, ja que pensen que un club que acaba de baixar de Segona A té més possibles que qualsevol dels que la temporada anterior militaven a la Segona Divisió B.Juanto és un davanter que està acostumat a jugar al costat d’un altre punta. No és un «9» d’aquells que es posa l’equip a l’esquena i tira d’ell, sinó que és un jugador que actua a la perfecció com a complement.A més, les seves xifres són prou bones. Va debutar a Segona Divisió A amb tan sols 19 anys. amb la samarreta del Villarreal B. Va disputar setze partits, set d’ells com a titular, i va anotar una diana. Amb el filial va continuar a Segona B, anotant disset i tretze gols en les següents temporades.Va passar després pel Sabadell, l’UCAM Murcia, el Llagostera, l’Os Belenenses i va acabar al Lleida Esportiu, on ha acabat de triomfar, amb vuit gols en mitja temporada a la 2017-18 i els catorze d’aquesta campanya.