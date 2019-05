El CE El Catllar es jugarà l'ascens a Primera Catalana contra el Caldes

Els tarragonins podrien signar el seu segon ascens seguit després d’un curs espectacular

Actualitzada 28/05/2019 a les 15:45

El CE El Catllar jugarà la promoció d’ascens a Primera Catalana contra el Caldes. Ho farà en una eliminatòria que arrencarà aquest cap de setmana, a camp contrari, i que finalitzarà a casa en un caixa o faixa que decidirà quin dels dos conjunts acaba assolint l’ascens de categoria.L’equip que entrena Álex González buscarà el seu segon ascens de forma consecutiva. El Catllar jugava a Tercera Catalana fa dues campanyes i, de la mà de José Mora, va ascendir a Segona. Un cop en aquesta categoria, el club va decidir un canvi de rumb i Álex González va assolir la banqueta. Al Catllar li ha estat gairebé impossible atrapar a l’imparable Valls, que ha ascendit per la via ràpida, però ha fet mèrits per tornar a una Primera Catalana que va perdre fa no gaire.El partit d’anada es disputarà al camp del Caldes aquest dissabte a les sis de la tarda, mentre que el de tornada es jugarà al Municipal del Catllar el 9 de juny a les dotze del migdia.El president del CE El Catllar, Xavi Roch, es felicitava per la feina realitzada, ja que «es per a treure’s el barret, sobretot amb la plantilla que tenim. Tots ells estudien o treballen i ho estan donant tot». Roch va recordar que el del CE El Catllar «és un projecte que va començar el juny del 2016, quan el club es trobava en una situació molt crítica. El Catllar estava a punt de desaparèixer i estava molt desorganitzat, amb un deute de gairebé 60.000 euros, però en un any hem aconseguit posar-nos gairebé al dia».L’equip va tornar a partir de zero, ja que «vam començar des de Tercera Catalana i la passada temporada vam aconseguir a pujar a Segona Catalana. En aquesta categoria, enguany hem aconseguit formar un bon equipet, amb bons xavals molt complidors i amb il·lusió i amb un entrenador que es desviu pel treball».Tot i que la meta no era la de pujar sí o sí a Primera Catalana, a l’equip tarragoní se li ha presentat una gran oportunitat, ja que ha aconseguit quedar per damunt d’equips com el Tortosa o el Gandesa en el grup sisè de Segona Catalana. En aquest sentit, Xavi Roch es mostra ambiciós i deixa clar que «volem tenir el segon equip tarragoní a Primera Catalana, juntament amb el Valls».«Som un club estimat, que fem les coses poc a poc i que els resultats ens han acompanyat», va finalitzar el president