Penúltim tràngol i gairebé tots de vacances

El meta visitant Edgar Badia va protagonitzar una picabaralla amb aficionats locals després de l’enfrontament

Actualitzada 26/05/2019 a les 20:26

L’afició del Nàstic ja no té ganes de la temporada 2018-19 i només pensa en la 2019-20. Això va quedar demostrat durant el Nàstic-Elche, que va mostrar unes graderies amb escassos 2.000 aficionats, els quals, això sí, van gaudir de l’espectacle més gran de tots els que s’han viscut aquesta temporada al Nou Estadi.Els gols van maquillar una part dels xiulets que, constantment, es van escoltar pel camp. Anaven dirigits, principalment, als futbolistes. A alguns en concret, per ser més exactes. Josema no se’n va lliurar, després de les polèmiques declaracions en les quals va titllar de «frustrats» als aficionats grana. La comunió entre Uche i la graderia és inexistent, tot i el gol d’un futbolista que no el va celebrar. L’ocasió, amb l’equip descendit, tampoc ho mereixia.També va estar mogut l’ambient a les graderies després d’una picabaralla entre el porter visitant, Edgar Badia, i el públic. Després de finalitzar el duel, el meta, que havia estat objecte de les crítiques de l’afició local, va girar-se i s’hi va dirigir, mostrant un tatuatge amb l'skyline de Reus. Abans que la cosa anés a més, alguns jugadors del Nàstic es van acostar a l’exporter del Reus per a recriminar-li la seva actitud. Després del duel, fins i tot, alguns aficionats el van esperar per a escridassar-lo.