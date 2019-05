Onze inèdit i inesperat del Nàstic

Canvis en totes les línies

Actualitzada 26/05/2019 a les 15:17

Amb tot el peix venut a la Lliga, Enrique Martín ha apostat per un onze revolucionari de cara al duel que l'enfrontarà a l'Elche a partir de les 16 hores.A la porteria, torna Bernabé Barragán. Becerra li va prendre el lloc fa algunes setmanes, però l'andalús, amb contracte en vigor amb els tarragonins, torna sota pals.En el lateral dret continua Pol Valentín, que va quallar una gran actuació contra el Córdoba. A l'altre cantó hi apareix Iván López, que tindrà una nova oportunitat per a demostrar que està completament recuperat.A l'eix de la defensa, Salva serà titular, Noguera continuarà sent-ho i els acompanyarà un Josema que tornarà a jugar després d'unes polèmiques declaracions que no van agradar gens a la seva afició.A la medul·lar, torna Viti després de la sanció, hi segueix Imanol i és novetat Miguel Palanca. A dalt, Uche estarà acompanyat del jove i prometedor Pol Prats.