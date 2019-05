La revetlla continua al Nou Estadi (3-3)

El Nàstic mostra la seva pitjor cara en veure’s 0-3 en el 69’, empata a sis minuts del final i acaba amb opcions de guanyar

Actualitzada 26/05/2019 a les 18:47

Penal, el segon i expulsió

Tot canvia

Justament quan el Nàstic no s’hi juga absolutament res, l’equip tarragoní demostra més espectacle sobre la gespa. Si la passada setmana els tarragonins van caure 4-3 contra el Córdoba en un final espectacular, en aquesta ocasió va ser el Nou Estadi el que va viure un partit boig, amb final una mica més feliç. Els tarragonins van empatar a tres gols després de veure com perdien 0-3 a falta de 21 minuts. Quan en faltaven sis, el duel ja estava empatat i els locals es van bolcar completament a l’atac. Iván López, Noguera o, fins i tot, el debutant Bernat Sun, van disposar d’ocasions per engrandir encara més la bogeria, però l’electrònic va acabar amb un 3-3 que va agradar a tothom, sobretot perquè ningú s’hi jugava res.Era el moment dels cadells. Així ho va prometre Enrique Martín en la roda de premsa prèvia al duel, i així va ser. Tres futbolistes amb fitxa de la Pobla van partir com a titulars. Salva i Viti, dos habituals amb el tècnic navarrès i un Pol Prats que va meravellar a Còrdova en la derrota de la setmana passada (4-3). A la banqueta, tres més. Un també típic en les alineacions, com Luis Suárez, un que acumulava la seva segona convocatòria, com el mitja punta pobletà Sergio Montero i Bernat Sun, exòtic fitxatge del mercat d’hivern que es va lesionar al poc temps d’arribar i que, igual que Montero, estava il·lusionat amb la possibilitat de debutar a la Segona Divisió A.Va tocar-ho gairebé tot Enrique Martín. A la porteria, va tornar a entrar Bernabé Barragán, deixant a Isaac Becerra al banc. Es mantenia en el lateral dret Pol Valentín però, a l’esquerre, a causa de la baixa per sanció d’Abrahám, entrava Iván López. Josema recuperava la titularitat, al costat de Noguera i de Salva. Palanca, una altra novetat, igual que Viti, en un centre del camp que completava Imanol García. A dalt, l’il·lusionant Pol Prats amb Ike Uche.Precisament, Pol Prats va ser l’home que, durant tot l’enfrontament, va portar més perill per la banda tarragonina. La velocitat endimoniada d’aquest futbolista és del millor que s’està veient en aquest tram final de temporada. De fet, és un dels pocs punts positius, ja que la campanya del Nàstic ha estat realment per a estudiar. Qui va estar a punt de marcar, quan l’electrònic assenyalava el minut 21, va ser Viti, que va rematar de forma genial un córner botat per Palanca i que va obligar a Edgar Badia a volar per a evitar la diana. Set minuts després, va ser el moment d’Uche, qui va rebre una magnífica passada de Palanca i que va provar sort. Novament, l’exporter del Reus va ser decisiu per a evitar el perill.Al Nàstic li va succeir allò de que qui perdona acaba pagant. No va ser el de la tercera va la vençuda, ja que la següent ocasió va anar a càrrec del conjunt visitant qui, acompanyat de la sort, va avançar-se a l’electrònic. Va recollir una esfèrica Xavi Torres i, gairebé des de casa seva, va disparar amb la mala sort pel Nàstic que a Bernabé li va relliscar la pilota entre les cames. El meta va demanar perdó a l’afició, però ningú li va retreure res, ja que un dels pocs futbolistes del Nàstic que se salva aquesta temporada és, precisament, l’andalús.No va poder començar de pitjor manera la segona meitat pel conjunt d’Enrique Martín. Viti va cometre un penal clar, en empènyer a Javi Flores, i Carlos Castro no va fallar des dels onze metres. L’equip va tenir la sort que eren pocs més de 2.000 els valents que es van citar al camp i que no hi havia molta gent per recordar-los la vergonya que han passat al llarg de la 2018-19. Aquesta, però es va allargar alguns minuts més. Expulsió per segona groga de Juan Cruz en el minut 59 de joc i, quan aquesta circumstància hauria de motivar més aviat que el Nàstic s’acostés a l’electrònic que no pas a la inversa, va succeir aquesta segona situació. Gran acció d’Iván López que veu sol a Josán, li serveix i aquest torna a batre a Bernabé. 0-3 amb un futbolista més...El futbol, però, sempre té sorpreses guardades. Per al Nàstic, han estat sempre desagradables aquesta temporada, però contra l’Elche no ho van ser tant. El partit va canviar. Bernat Sun, tot i no haver jugat mai amb el filial, entrava en el 77 i el partit va entrar en una fase de bogeria que va descol·locar completament a l’equip visitant. Amb un home menys, va començar a notar que li pesaven les cames a l’equip d’un Pacheta que va ser expulsat prèviament per una apreciació al jutge de línia.Va començar el festival Uche. Noguera va rematar perfectament un córner, però igual de perfecte, o gairebé, el va desviar un Edgar Badia que va deixar la pilota morta perquè la rematés l’africà. El Nàstic retallava distàncies i s’animava el camp. Neyder, central visitant, va substituir Gonzalo Verdú, lesionat, i va ser trist protagonista per als seus interessos, introduint-se una pilota a la seva pròpia porteria en el 83’ després d’una centrada lateral.El 2-3 va acabar d’esperonar al Nàstic en un partit completament trencat amb joc per bandes i d’anades i tornades que va desembocar amb la diana de Luis Suárez, pocs segons després de l’empat.Quan l’electrònic assenyalava el 3-3, el Nàstic encara va disposar de més ocasions de gol. La darrera de totes, i potser més clara, va ser la del xinès Sun, que va tenir un tret franc des de fora de l’àrea, però que va topar amb un rival impedint una remuntada que, tot i que inútil, hauria estat agraïda per l’afició.Gimnàstic. Bernabé Barragán, Iván López, Salva Ferrer, Noguera, Josema (Javi Márquez, 64’), Pol Valentín, Viti (Luis Suárez, 67’), Imanol García, Miguel Palanca, Pol Prats (Bernat Sun, 77’) i Uche.Elche. Edgar Badia, González, Gonzalo (Neider, 81’), Dani Calvo, Juan Cruz, Xavi Torres (Manuel Sánchez, 74’), Josan, Nacho Gil (Borja, 64’), Javi Flores, Iván i Carlos Castro.Gols. 0-1, Xavi Torres (31’); 0-2, Carlos Castro de penal (49’); 0-3, Josan (69’); 1-3, Uche (78’); 2-3, Neider en pròpia porteria (83’); 3-3, Luis Suárez (84’).Àrbitre. Álvaro Moreno Aragón (madrileny). Va mostrar la targeta groga al local Pol Valentín (2, 91’); i als visitants Juan Cruz (2, 59’), Iván Sánchez i Borja. Va expulsar a l’entrenador visitant Pacheta.Incidències. El Nou Estadi va acollir a 2.042 espectadors.